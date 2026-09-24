Denuncian grave agresión contra estudiante dentro del colegio San Felipe en Comas

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave e indignante episodio de violencia escolar se registró en el distrito de Comas, donde una estudiante fue víctima de una agresión física perpetrada por dos de sus compañeras dentro de las instalaciones del colegio San Felipe.

Negligencia en la supervisión y desarrollo de la agresión

El violento suceso ocurrió dentro de un aula de clases en el momento exacto en que los propios estudiantes confirmaron la ausencia de autoridades o tutores a cargo. Aprovechando que no había ningún profesor ni auxiliar presente para mantener el orden, una menor se abalanzó contra su compañera para iniciar la agresión física.

La situación se tornó aún más crítica cuando una segunda estudiante se sumó al ataque, convirtiendo el enfrentamiento en un violento accionar de dos contra una. La víctima quedó completamente desprotegida mientras la pelea se intensificaba, exponiendo la vulnerabilidad que enfrentan los escolares cuando la infraestructura escolar carece del personal de resguardo necesario.

En lugar de intervenir para detener la agresión, varios estudiantes presentes en el recinto optaron por gritar y alentar la contienda de manera irresponsable. La falta de un adulto que pusiera freno a la gresca permitió que el conflicto escalara rápidamente, poniendo en riesgo la salud e integridad física de la alumna atacada.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Denuncian un nuevo caso de agresión dentro del colegio San Felipe, en Comas. Según la denuncia, dos alumnas habrían atacado a una compañera mientras otro adolescente habría celebrado la pelea.



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Normalización de la violencia y falta de protocolos

El material audiovisual grabado durante el incidente refleja una preocupante conducta entre los escolares presentes. Un grupo de estudiantes no solo presenció la agresión, sino que incentivó activamente la pelea colocándose en el centro del aula para alentar a las agresoras en lugar de frenar la pelea.

Asimismo, la reacción de otros alumnos ante la gravedad de la situación consistió en evadir la responsabilidad o intentar ocultar lo ocurrido. Ante el temor de recibir amonestaciones o regaños por parte de la directiva, varios jóvenes sugirieron abandonar el salón hacia el patio para desligarse del hecho.

De igual manera, se escuchó a un sector del alumnado pedir que se dejara de grabar para no generar problemas con la administración del plantel. Esta actitud pone de manifiesto la urgencia de implementar talleres de convivencia democrática y protocolos estrictos de prevención del acoso e incentivo a la violencia dentro del entorno escolar.

En ese sentido, el colegio San Felipe afronta una severa crisis institucional que exige la inmediata actuación del Ministerio de Educación y la UGEL correspondiente para sancionar las omisiones en el resguardo de las aulas y garantizar un ambiente seguro para los estudiantes.