Natanyahu justifica ante la ONU los ataques contra Irán: "Estaríamos todos muertos"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, intervino este jueves ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para justificar las acciones militares emprendidas por su país contra las instalaciones nucleares de Irán.

Defensa de la ofensiva militar e invectiva contra los diplomáticos

El discurso del primer ministro israelí inició con un contundente alegato sobre la necesidad de haber destruido la infraestructura nuclear de Irán. Netanyahu enfatizó el alto grado de complejidad operativa que requirió dicha intervención militar, pero argumentó que la inminencia del peligro no dejaba margen para la duda en la toma de decisiones ejecutivas.

La presentación se desarrolló en un ambiente de alta polarización dentro del recinto internacional. Segundos antes de que el líder israelí tomara el podio, representantes de decenas de países, entre ellos Sudán, Túnez, Líbano y Suiza, abandonaron el plenario entre abucheos, mientras un sector de la sala respondía con arengas a favor de la causa israelí.

Lejos de adoptar una postura conciliadora ante el vacío de los escaños, el jefe de Gobierno de Israel reaccionó con dureza frente a la retirada de los diplomáticos extranjeros. Netanyahu desestimó las protestas en el foro multilateral y calificó la actitud de las delegaciones salientes como una muestra de debilidad frente a los conflictos geopolíticos de Oriente Medio.

"Si hay más cobardes morales que quieran abandonar la sala, por favor que lo hagan ahora", dijo.

#Mundo| Benjamin Netanyahu: "Damas y caballeros que están sentados aquí en el Salón de la Asamblea General de la ONU. ¿Saben qué haría un solo misil balístico de una tonelada si impactara en este lugar?, destruiría por completo todo el complejo. De hecho, dos misiles así... pic.twitter.com/AeELuNrqK8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 24, 2026

Argumentación estratégica sobre la amenaza atómica de Irán

Durante el desarrollo de su intervención, el mandatario reiteró las advertencias históricas de su administración respecto al riesgo que representa el programa atómico de Teherán para la estabilidad global.

Asimismo, el primer ministro aprovechó la tribuna internacional para cargar contra las críticas emitidas por naciones europeas y rechazar las imputaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el territorio palestino.

La exposición concluyó reincidiendo en la inevitabilidad de las operaciones preventivas desarrolladas en territorio iraní. Para el gobernante, neutralizar la capacidad nuclear del país vecino constituía la única garantía posible para evitar un desenlace catastrófico en la región.

"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil (...) Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro, porque de no hacerlo todos estaríamos muertos", afirmó.

En ese sentido, Netanyahu reafirmó ante la comunidad internacional la postura inflexible de Israel en materia de defensa nacional, dejando en claro que su administración continuará ejecutando acciones preventivas unilaterales frente a cualquier amenaza que considere de carácter existencial.