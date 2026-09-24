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Expuso los motivos

Natanyahu justifica ante la ONU los ataques contra Irán: "Estaríamos todos muertos"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió ante la Asamblea General la ofensiva contra el programa atómico de Teherán y rechazó las acusaciones de genocidio en Gaza.

El primer ministro israelí justificó las acciones contra Irán.
El primer ministro israelí justificó las acciones contra Irán. (Composición: Exitosa)

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/09/2026

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, intervino este jueves ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para justificar las acciones militares emprendidas por su país contra las instalaciones nucleares de Irán. 

Defensa de la ofensiva militar e invectiva contra los diplomáticos

El discurso del primer ministro israelí inició con un contundente alegato sobre la necesidad de haber destruido la infraestructura nuclear de Irán. Netanyahu enfatizó el alto grado de complejidad operativa que requirió dicha intervención militar, pero argumentó que la inminencia del peligro no dejaba margen para la duda en la toma de decisiones ejecutivas.

La presentación se desarrolló en un ambiente de alta polarización dentro del recinto internacional. Segundos antes de que el líder israelí tomara el podio, representantes de decenas de países, entre ellos Sudán, Túnez, Líbano y Suiza, abandonaron el plenario entre abucheos, mientras un sector de la sala respondía con arengas a favor de la causa israelí.

Lejos de adoptar una postura conciliadora ante el vacío de los escaños, el jefe de Gobierno de Israel reaccionó con dureza frente a la retirada de los diplomáticos extranjeros. Netanyahu desestimó las protestas en el foro multilateral y calificó la actitud de las delegaciones salientes como una muestra de debilidad frente a los conflictos geopolíticos de Oriente Medio.

"Si hay más cobardes morales que quieran abandonar la sala, por favor que lo hagan ahora", dijo.

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Argumentación estratégica sobre la amenaza atómica de Irán

Durante el desarrollo de su intervención, el mandatario reiteró las advertencias históricas de su administración respecto al riesgo que representa el programa atómico de Teherán para la estabilidad global. 

Asimismo, el primer ministro aprovechó la tribuna internacional para cargar contra las críticas emitidas por naciones europeas y rechazar las imputaciones sobre violaciones a los derechos humanos en el territorio palestino. 

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La exposición concluyó reincidiendo en la inevitabilidad de las operaciones preventivas desarrolladas en territorio iraní. Para el gobernante, neutralizar la capacidad nuclear del país vecino constituía la única garantía posible para evitar un desenlace catastrófico en la región.

"La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil (...) Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro, porque de no hacerlo todos estaríamos muertos", afirmó.

En ese sentido, Netanyahu reafirmó ante la comunidad internacional la postura inflexible de Israel en materia de defensa nacional, dejando en claro que su administración continuará ejecutando acciones preventivas unilaterales frente a cualquier amenaza que considere de carácter existencial.

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