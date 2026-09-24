Municipalidad de San Miguel explica las razones de la clausura del Arena 1 tras concierto de Robbie Williams

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el abrupto cierre del recinto Arena 1 y la suspención de la segunda fecha del concierto de Robbie Williams, la Municipalidad de San Miguel detalló los motivos detrás de esta drástica medida. Antonio Román Saavedra, vocero del municipio, aclaró que la decisión responde estrictamente al incumplimiento de los protocolos de seguridad durante la salida de los asistentes en la primera presentación del artista británico.

Organizadora incumplió con protocolo declarado

El funcionario explicó que, en un inicio, el evento contaba con el visto bueno documentario de las entidades correspondientes. La comuna otorgó la autorización basándose en un pronunciamiento favorable del Ministerio del Interior y en el certificado ECSE (Evaluación de las Condiciones de Seguridad en Espectáculos Públicos) emitido por la Subgerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente durante la ejecución del evento, con accesos abarrotados y asistentes que no lograban evacuar el lugar. Por tal motivo, el municipio justifica la intervención de la Subgerencia de Fiscalización para clausurar el recinto ante la falta de garantías para la integridad de los consumidores y, más aún, ante una emergencia.

"Una cosa es el papel y otra la práctica, donde hemos visto muchas deficiencias por parte de la evacuación de las personas, que ha puesto en peligro su integridad. No podemos ser ciegos ni dar un paso al costado", enfatizó el vocero.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | El vocero de la Municipal Distrital de San Miguel, Antonio Román Saavedra, brindó detalles de la clausura del Arena 1 tras la primera presentación de Robbie Williams en la capital, señalando que esta medida responde a un incumplimiento en los... pic.twitter.com/lwT2b5qwd8 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 24, 2026

Elevan caso a Fiscalía e Indecopi

Frente a la gravedad de los hechos, la municipalidad ha decidido escalar la situación a otras instancias legales. El vocero confirmó que las irregularidades ya fueron notificadas a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Comisión de la Protección al Consumidor de Indecopi para que tomen las acciones pertinentes.

Asimismo, lanzó una severa advertencia a la productora: si intentan llevar a cabo el segundo concierto, será bajo su "entera responsabilidad" por incurrir en el desacato de una orden municipal.

Así, la postura de la comuna prioriza la integridad física de los ciudadanos frente a la documentación previa que, según señala, no se reflejó en la logística real del evento. Hasta el cierre de este informe, la empresa organizadora no ha emitido ninguna respuesta oficial ante el municipio por la clausura y fans del cantante se hallan a la espera del mismo, dejando en la incertidumbre los procesos de devolución para los miles de usuarios afectados.