Indecopi exige claridad sobre entradas tras suspensión del segundo concierto de Robbie Williams

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La segunda presentación de Robbie Williams en Lima no se realizó este jueves 24 de septiembre, luego de la clausura del Arena 1 en San Miguel. Ante la suspensión, Indecopi informó que viene monitoreando las acciones de ONE Entertainment para proteger los derechos de quienes compraron entradas.

Indecopi supervisa las medidas para consumidores

Según el comunicado de Indecopi, a través de su Dirección de Fiscalización, se viene realizando un seguimiento de las medidas que adopte ONE Entertainment S.A.C., empresa organizadora del espectáculo, luego de la suspensión de la segunda fecha prevista para este jueves.

La entidad recordó que el organizador debe brindar información clara, completa y oportuna sobre la suspensión del concierto. También debe comunicar a los consumidores cuáles serán las alternativas disponibles frente a la imposibilidad de realizar la presentación en la fecha inicialmente anunciada.

Comunicado de Indecopi.

Entre las opciones señaladas por Indecopi figura la posibilidad de que el concierto sea reprogramado para una nueva fecha. La entidad también indicó que, de corresponder, deberá contemplarse la devolución del importe de las entradas para los consumidores que opten por esta alternativa.

"En caso los consumidores opten por la devolución, el organizador deberá dar a conocer el procedimiento habilitado y cumplir con los plazos correspondientes", anunció.

¿Qué pasará con las entradas?

Según Indecopi, si los consumidores solicitan la devolución del dinero, ONE Entertainment deberá informar el procedimiento habilitado para realizar dicho trámite. Además, la empresa tendrá que cumplir con los plazos correspondientes para atender las solicitudes de quienes adquirieron entradas.

La suspensión ocurrió después de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura inmediata del Arena 1, recinto donde estaba prevista la segunda presentación. La comuna informó que detectó deficiencias vinculadas con las vías de evacuación, las salidas y algunos accesos peatonales después del primer concierto.

Seguridad de #RobbieWilliams le dice a los fans q no se preocupen, q Robbie cantara para ellos está noche ...

Esto tras la decisión de la @MuniSanMiguelPE de clausurar el #Arena1 por los eventos de ayer... pic.twitter.com/lShKsVjNGT — Angello Gutierrez (@elangellos) September 24, 2026

Antes de conocerse la suspensión definitiva, un integrante del equipo de seguridad de Robbie Williams se dirigió a personas que se encontraban en el lugar y aseguró que el artista se presentaría esa noche.

"Robbie vendrá a cantar esta noche. Tienen que estar tranquilos, relajados, tomen agua", declaró.

Sin embargo, pese a esta declaración realizada por un miembro del equipo de seguridad del artista, se dispuso la cancelación de la segunda presentación de Robbie Williams programada para este jueves 24 de septiembre, debido a la clausura del recinto.

El primer espectáculo de Williams en Lima se realizó el miércoles 23 de septiembre en Arena 1. La segunda fecha estaba programada para el día siguiente, pero quedó suspendida tras la medida municipal. Hasta el momento, corresponde que el organizador informe las alternativas disponibles para los compradores.