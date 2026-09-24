Ciberespionaje chino pone la mira en América Latina: Perú figura entre los países atacados

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de ciberespionaje vinculado a China habría concentrado buena parte de sus operaciones recientes en América Latina, según una investigación de ESET. La compañía de seguridad informática identificó actividades atribuidas a FamousSparrow, un grupo de tipo APT que mantiene ataques prolongados y sigilosos con el objetivo de acceder a redes, permanecer oculto y obtener información.

FamousSparrow concentra sus operaciones en la región

De acuerdo con el reporte, el despliegue fue detectado contra entidades gubernamentales de Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela, al menos desde agosto de 2025. La investigación señala que, entre mediados de 2025 y 2026, el 90 % de los objetivos registrados en la telemetría de ESET se ubicaron en América Latina.

FamousSparrow es identificado como un grupo de ciberespionaje vinculado a China y se cree que está activo desde, al menos, 2019. Sus primeras operaciones conocidas estuvieron dirigidas contra hoteles en diferentes partes del mundo, aunque posteriormente amplió sus objetivos hacia gobiernos, organizaciones internacionales, asociaciones comerciales, empresas de ingeniería y estudios jurídicos.

La investigación de ESET plantea que el actual interés por América Latina podría estar relacionado con el contexto geopolítico. El equipo de investigadores señala como una posibilidad que las operaciones busquen obtener información sobre las reacciones de los gobiernos de la región frente a las presiones e iniciativas de Estados Unidos y, al mismo tiempo, proteger intereses estratégicos chinos vinculados a sectores como energía, minería y telecomunicaciones. Esta explicación es presentada como una hipótesis y no como una conclusión definitiva.

Mapa sparrowocky

Nuevo código busca evadir sistemas de seguridad

Uno de los principales hallazgos de ESET es SparroWocky, un nuevo backdoor desarrollado en C++ y utilizado por FamousSparrow. Este tipo de código permite establecer accesos no autorizados a sistemas y ampliar las posibilidades de control sobre los equipos comprometidos.

Según la investigación, SparroWocky incorpora técnicas de evasión más sofisticadas para intentar pasar desapercibido frente a los mecanismos de detección. Entre sus características se encuentra la manipulación de estructuras de bajo nivel en la memoria y la modificación de código durante la ejecución.

El programa también tiene capacidad para cargar y ejecutar Beacon Object Files (BOF), archivos compatibles con diversas herramientas utilizadas en actividades de red teaming y pruebas de penetración. Esta característica permite al grupo integrar código procedente de proyectos de código abierto dentro de su propio backdoor, ampliando sus capacidades de desarrollo.

El hallazgo coloca a América Latina como el principal escenario de las operaciones recientes atribuidas a FamousSparrow. Perú aparece entre los países cuyas entidades gubernamentales fueron identificadas como objetivos, mientras que el descubrimiento de SparroWocky evidencia la utilización de herramientas diseñadas para dificultar la detección. ESET, no obstante, advierte que todavía no está claro si la concentración regional responde a una estrategia geográfica formal o a una prioridad temporal relacionada con las circunstancias geopolíticas actuales.