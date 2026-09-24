Crimen en SJL: asesinan a estudiante de Psicología tras resistirse a robo y su familia exige justicia

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico hecho de violencia conmociona al distrito de San Juan de Lurigancho. Flor Margarita Bolívar Pinares, una joven de 20 años natural de Apurímac y estudiante de Psicología, fue brutalmente asesinada a puñaladas tras resistirse al robo de sus pertenencias cerca de la estación Bayóvar.

Persecución registrada en cámaras y violento desenlace

El ataque se produjo en las inmediaciones del inmueble donde la joven residía desde hace tres años. Una cámara de seguridad del sector registró el recorrido de la estudiante minutos antes del crimen, mostrándola mientras caminaba con dirección a su habitación llevando alimentos.

Apenas quince segundos después, el dispositivo de vigilancia captó a un sujeto desconocido que la seguía a corta distancia. Tras alcanzarla, el delincuente la abordó intempestivamente para arrebatarle sus objetos de valor, desatando la resistencia de la víctima antes de ser agredida mortalmente.

La pérdida ha causado un profundo dolor en su entorno, pues la joven realizó un gran esfuerzo al migrar a la capital para forjarse un futuro profesional. Sus familiares recordaron el compromiso académico de la estudiante, quien se encontraba a poco tiempo de culminar su preparación universitaria.

"Dos años le quedaban para terminar sus estudios de psicología", señaló la hermana de la víctima.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Flor Margarita Bolívar Pinares (20), estudiante de Psicología, fue asesinada a puñaladas tras, presuntamente, resistirse al robo de sus pertenencias en San Juan de Lurigancho (SJL). La familia de la joven exige justicia y pide a las autoridades... pic.twitter.com/HLuEH91D8i — Exitosa Noticias (@exitosape) September 24, 2026

Irregularidades en la notificación y pedido de recalificación del delito

Los parientes de la víctima expresaron su disconformidad con la manera en que las autoridades les notificaron sobre lo sucedido, así como con la clasificación inicial del caso en las dependencias policiales. La hermana de la joven indicó que recién tomó conocimiento del hecho en horas de la madrugada tras revisar los mensajes enviados por el personal de Serenazgo.

Asimismo, la familia advierte una grave inconsistencia en el registro de la denuncia realizada ante la Policía Nacional, donde el ataque habría sido consignado preliminarmente como un delito menor. Los deudos consideran inadmisible dicha calificación ante el ensañamiento y la severidad de las heridas causadas por el agresor.

Por ello, vienen realizando gestiones ante distintas instancias oficiales para que el caso sea asumido bajo el marco legal correspondiente. Exigen que se rectifique el expediente y se le otorgue la tipificación penal que garantice una investigación rigurosa y penas severas para el criminal.

"Los serenazgos me avisaron a las 2, 3 de la mañana que mi hermana estaba mal (...) Le escribo al serenazgo qué ha pasado, soy su hermana, y me dicen: 'Ha pasado un problema bien grande' (...) Pido que se haga justicia para mi hermana y que se cambie de un robo simple a un robo agravado (...) Estoy pidiendo al Ministerio de la Mujer, al Comandante Flores desde temprano que me ayude", indicó.

En ese sentido, la familia de la víctima aguarda una pronta respuesta de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público para analizar las imágenes de videovigilancia, capturar al homicida y ajustar la calificación del delito a fin de evitar la impunidad.