Primavera 2026: 12 destinos naturales del Perú que puedes visitar y cómo llegar desde Lima

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La primavera ya se siente en distintos puntos del Perú y trae consigo condiciones favorables para recorrer algunos de los paisajes naturales más representativos del país. Mientras la costa ofrece días soleados y playas para disfrutar, la sierra luce valles verdes y cielos despejados, y la selva permite explorar escenarios de gran biodiversidad.

Desde Paracas hasta Madre de Dios, existen alternativas para quienes buscan turismo de naturaleza, aventura, arqueología o simplemente disfrutar de nuevos paisajes. Estos son algunos destinos que destacan durante esta temporada.

Costa: playas, aventura y arqueología

En la costa, Paracas se presenta como una de las alternativas para esta temporada. La Reserva Nacional de Paracas permite apreciar paisajes marino-costeros, mientras que las Islas Ballestas ofrecen la posibilidad de observar lobos marinos, pingüinos de Humboldt y aves guaneras. Desde Lima, el viaje por carretera hacia la bahía de Paracas toma entre 3 horas y media y 4 horas.

Más al norte, Máncora, Vichayito, El Ñuro y Los Órganos destacan por sus playas y actividades acuáticas. El Ñuro también permite observar tortugas marinas. El acceso puede realizarse por vía terrestre, en viajes de 18 a 20 horas, o mediante vuelos hacia Piura o Tumbes, de aproximadamente una hora y 45 minutos.

Otra opción es Lunahuaná, donde el río Cañete permite practicar canotaje y kayak. El destino también ofrece visitas a bodegas vitivinícolas y al sitio arqueológico de Incahuasi. Desde Lima, el recorrido en automóvil toma cerca de tres horas.

Sierra: montañas, valles y paisajes

La primavera transforma los paisajes andinos. En el Valle Sagrado de los Incas, los campos recuperan su verdor y pueden visitarse lugares como Pisac, Ollantaytambo, Maras y Moray. Desde Lima se llega a Cusco en aproximadamente una hora y 20 minutos en avión y luego se continúa por carretera.

En Arequipa, el Valle y cañón del Colca ofrece cielos despejados y la posibilidad de observar cóndores desde miradores como la Cruz del Cóndor. También destacan los baños termales de La Calera y los pueblos de Chivay, Yanque y Maca.

El Callejón de Huaylas permite apreciar los nevados de la Cordillera Blanca y visitar atractivos como el Parque Nacional Huascarán, Llanganuco y Churup. Huaraz se encuentra a unas ocho horas por vía terrestre desde Lima.

Selva: biodiversidad y cataratas

En la selva, Gocta y la región Amazonas ofrecen cataratas, paisajes de ceja de selva y atractivos como Kuélap y los Sarcófagos de Karajía. El acceso puede realizarse mediante vuelo a Chachapoyas y posterior traslado terrestre.

La selva central también es una alternativa, con destinos como Oxapampa, Pozuzo, el Parque Nacional Yanachaga Chemillén y las cataratas Bayoz y Río Tigre. Desde Lima, el viaje por carretera puede tomar entre ocho y diez horas.

Finalmente, Madre de Dios destaca por su biodiversidad y por atractivos como el Lago Sandoval, el Parque Nacional del Manu y las collpas de guacamayos. Desde Lima, el vuelo hasta Puerto Maldonado dura aproximadamente una hora y 40 minutos.

La primavera ofrece distintas alternativas para explorar el Perú de acuerdo con el tipo de viaje que se busque. Costa, sierra y selva reúnen playas, montañas, valles, cataratas, ríos y reservas naturales que pueden recorrerse desde Lima mediante conexiones aéreas o terrestres.