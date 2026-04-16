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Lima en estado de emergencia

PNP logró desarticular 284 bandas y seis organizaciones criminales del 7 al 14 de abril en todo el país

En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, la PNP informó que del 7 al 14 de abril logró desarticular a 284 bandas y seis organizaciones criminales.

Policía presenta resultados de lucha contra la delincuencia.
Policía presenta resultados de lucha contra la delincuencia. Mininter

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/04/2026

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La Policía Nacional del Perú (PNP) brindó un nuevo balance de su lucha contra la delincuencia en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad que fuera aprobado por el Gobierno en marzo último.

Bajo esta consideración, la institución reportó que en la semana del 7 al 14 de abril llevaron a cabo 19 000 operativos en todo el país, logrando como resultado la desarticulación de 284 bandas y seis organizaciones criminales dedicadas a diversos delitos.

Detalles de las acciones policiales

De acuerdo con lo reportado por los altos mandos de la PNP, las acciones policiales tuvieron lugar en las zonas con mayor incidencia delictiva del Perú. Como resultado de las diligencias, fueron detenidos 4 680 ciudadanos peruanos y extranjeros, así como 1 284 requisitoriados por la justicia.

Durante la semana que se desarrollaron las intervenciones, fueron incautadas 111 armas de fuego y 8 228 cartuchos de dinamita destinadas a la extorsión, el sicariato y otras actividades delictivas. Asimismo, fueron recuperados 292 vehículos que habían sido reportados como robados.

Del mismo modo, el personal policial logró el decomiso de 40 051 'ketes' de pasta básica de cocaína, 875 envoltorios de clorhidrato de cocaína y 2 077 paquetes de marihuana.

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Es importante señalar que, durante la última semana, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) decomisó 240 armas de fuego y canceló 471 licencias, mientras que la Superintendencia de Migraciones ejecutó la expulsión de 1 439 extranjeros en situación migratoria irregular.

Lima Metropolitana bajo estado de emergencia

Frente a la ola de criminalidad que azota a la capital, tal como la ocurrida en el Jr. de la Unión, el Gobierno amplió el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días, a partir del pasado 30 de marzo

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 044-2026-PCM promulgado por el Poder Ejecutivo, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

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Durante la duración de la medida excepcional, se sigue suspendiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

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