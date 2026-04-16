Villa El Salvador: Incendio de grandes proporciones consume al mercado Oasis

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 16 de abril, un nuevo incendio de grandes proporciones - Código 2 se registra en Lima, específicamente en el mercado Oasis ubicado en el distrito de Villa El Salvador, al sur de la capital.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro se originó al promediar las 4:00 a. m., en el cruce de las avenidas 200 millas con María Elena Moyano. La emergencia viene requiriendo la presencia de 13 compañías de diferentes partes de Lima Metropolitana.

Reporte de emergencia.

Siniestro afecta conocido mercado de Lima sur

Desde tempranas horas del día, el siniestro viene consumiendo el conocido mercado ubicado en Lima sur, generando cuantiosas pérdidas materiales y económicas a sus propietarios y comerciantes en general.

Conforme pasaron los minutos comenzó a emanar una larga cortina de humo tóxico, lo que provocó que los comerciantes y vecinos del sector tuvieran que evacuar para evitar riesgo de asfixia, mientras los bomberos empezaban a llegar a la zona de emergencia para intentar controlar las enormes llamas de fuego que se observan a kilómetros de distancia.

A la labor de los "hombres de rojo" también se sumaron agentes de la Policía Nacional del Perú y de la municipalidad distrital para acordonar el punto y evitar que personas puedan verse afectadas y así salvaguardar su seguridad.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.