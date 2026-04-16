Gabinete Arroyo solicitará hoy jueves 16 de abril voto de confianza ante el Congreso

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de un caótico escenario postelectoral, el Gabinete Ministerial presidido por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, acudirá este jueves 16 de abril al Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

Gabinete de Luis Arroyo buscará respaldo parlamentario este jueves

La sesión, convocada por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, está programada para las 10 de la mañana. En ella, el premier del presidente José María Balcázar expondrá los principales lineamientos de la política de su gobierno, en busca del respaldo legislativo.

Se requiere un mínimo de 66 votos a favor para que el gabinete, que tomó juramento el pasado 17 de marzo a raíz de la renuncia de la expremier Denisse Miralles, obtenga la confianza y pueda continuar en funciones.

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En el marco del voto de confianza de este jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, expuso ante la bancada de Somos Perú los tres ejes que orientan la gestión del Gobierno de Transición, con miras a su presentación ante... pic.twitter.com/ZXQqzsTySk — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 15, 2026

A día de hoy, este gabinete lleva exactamente 30 días al mando y, en las últimas horas, Arroyo ha intensificado las reuniones con las diferentes bancadas parlamentarias para explicar su plan de trabajo y conseguir su aprobación este jueves.

En una reunión estratégica clave este miércoles 15 de abril, el jefe de gabinete presentó ante la bancada de Somos Perú los pilares de su gestión.

La intención del Ejecutivo viene siendo demostrar que existe una hoja de ruta clara, a pesar del corto tiempo en el cargo. Por ello, el apoyo técnico de los ministros presentes fue vital para absolver las dudas de los parlamentarios sobre presupuesto y ejecución.

"El objetivo es optimizar los servicios de salud y la conectividad en beneficio de la población", manifestó Arroyo Sánchez. Esta declaración subraya el compromiso del gabinete por atender las necesidades básicas de los ciudadanos antes de su presentación ante el Pleno.

La presencia de los titulares de Economía, Salud e Interior buscó reforzar la viabilidad técnica del plan de trabajo propuesto. Según informaron, la gestión de transición prioriza la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos para garantizar una transferencia ordenada.

Asimismo, Luis Arroyo ratificó que el presupuesto está garantizado para evitar que la inestabilidad política afecte al ciudadano de a pie.

Voto de confianza dependería de reestructuración de Petroperú

El tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la bancada de Acción Popular, Ilich López, manifestó que el partido político al que pertenece evaluará otorgar el voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo de acuerdo a la posición que tengan respecto a la restructuración de Petroperú.

"¿Qué dice la restructuración? Que se van a cesar a 1600 trabajadores que tienen 80 beneficios sociales, que tienen más de 19 sueldos y que la estructura de esta empresa es muy lenta", indicó.

El gabinete de Luis Arroyo Sánchez se presentará ante el Pleno del Congreso este jueves 16 de abril para solicitar el voto de confianza.