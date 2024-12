PNP tiene "problemas de salud mental" por falta de aprobación social, según el comandante Zanabria

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, indicó que la institución requiere apoyo de aprobación social ante un severo "problema de salud mental". Según el representante de la PNP, las afectaciones al estado anímico de los policías son resultado de los constantes insultos que reciben por parte de la ciudadanía.

Durante su participación en la segunda mesa de trabajo por la seguridad ciudadana, realizada en la Cámara de Comercio de Lima, el comandante resaltó que la PNP requiere este tipo de soporte debido a que sus trabajadores se han visto afectados por trastornos en su salud mental. De acuerdo con Zanabria, esto se produce por los constantes cuestionamientos que han recibido.