Atentados contra transportistas disminuyeron en la última semana, según Óscar Arriola: "No hubo ni un solo ataque"

Se muestra victorioso ante la criminalidad. El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Gral. Óscar Arriola Delgado, señaló ante los medios de comunicación, que los ataques extorsivos contra los transportistas han disminuido desde la última semana, en medio de la finalización del estado de emergencia por justamente, el incremento de las actividades delictivas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

Como se recuerda, la extensión de la medida decretada por el Gobierno del presidente José Jerí Oré debería tener vigencia hasta este domingo 21 de diciembre. No obstante, pese a los operativos desarrollados y ante la afirmación de la autoridad policial, no precisó un reciente ataque perpetrado en San Martín de Porres.

Estadística le señala una semana sin extorsiones

La máxima autoridad policial comentó ante la prensa, que de acuerdo a sus análisis de gestión semanales que realizan, en los últimos siete días (del 9 al 16 de diciembre), no se reportaron atentados contra las unidades de transporte público, situación que destaca por el trabajo de coordinación que realiza la PNP con los gremios para hacerle frente a este flagelo.

"Si nosotros investigamos los números de ataques y hacemos período de tiempo, que es un trabajo que lo podemos realizar todas las personas, podemos verificar que ha habido una disminución de los ataques", mencionó.

Con referente al ataque registrado en Lima norte, y que afortunadamente no dejó víctimas mortales ni heridos, Arriola afirmó que no lo han contabilizado, haciendo énfasis en su estadística de la última semana. "El que ha ocurrido al mediodía no podría contabilizarse, pero si vemos siete días atrás, no ha habido un solo ataque", expresó.

Opina sobre los prófugos de la justicia

Consultado por la clandestinidad del actual gobernador regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo, tras revelarse el caso 'Los Socios del Callao', y la del actual alcalde de Comas, Ulises Villegas, Arriola Delgado cuestionó que hayan decidido evadir a la justicia y, que para ello, vienen trabajando para hallar con sus paraderos.

"Lo que pasa es que esta es una práctica criminal. Yo he leído el día de hoy, a las 3:00 a. m., una noticia donde decía que ha pasado 'esto, esto y cuenta'. No solamente son esos hechos, es una gran cantidad de hechos, es por eso, que el presidente de la república, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el premier, tienen conocimiento de esto", puntualizó.

En ese sentido, en las últimas horas, el Gral. Óscar Arriola Delgado aseveró que, en lo que va de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, la producción ha sido el triple, en comparación con los resultados obtenidos en gestiones anteriores, debido a las "estrategias innovadoras y nunca antes vistas" en materia contra la inseguridad ciudadana.

Mientras la autoridad policial destaca los resultados de su gestión, en paralelo se registró un nuevo atentado contra un vehículo informal, al parecer no considerado, ni sus pasajeros, como posibles víctima de los extorsionadores.