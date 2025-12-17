RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Virales
¡Quedó en shock!

Hombre acude a su cita de Tinder, pero encontró a su esposa y tuvo INSÓLITA reacción: "Estás loca"

¡Cayó en la trampa! Un hombre fue emocionado para conocer a su cita de "Tinder" sin imaginar que quien lo esperaba era nada más ni menos que su propia esposa. El caso se volvió viral.

Hombre va a cita de Tinder y encontró a su esposa.
Hombre va a cita de Tinder y encontró a su esposa. (Composición Exitosa)

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 17/12/2025

Síguenos en Google News Google News

¿Infidelidad al descubierto? Un hombre acudió a su cita de Tinder sin imaginar que encontraría nada más ni menos que a su propia esposa, quien no dudó en encararlo. Lejos de mostrar arrepentimiento, tuvo una inesperada reacción que se volvió viral en redes sociales.

Fue por su cita de Tinder, pero halló a su esposa

Muchas parejas viven su romance y no dudan en compartirlo en sus respectivas redes sociales. Conforme pasan los años, algunos deciden que es momento de dar el siguiente paso y casarse hasta formar una familia. Sin embargo, en algunos casos, la magia y la felicidad que giraba en torno a sus relaciones terminan por convertirse en su peor pesadilla tras descubrirse una infidelidad.

Tal es el caso de una mujer que al sospechar de un presunto engaño de su esposo, no dudó en planear algo para desenmascararlo y confrontarlo personalmente. Pues bien, a través de un video compartido en X, la fémina contó a sus seguidores que hace tiempo que las cosas con su pareja no funcionaban y que había salidas que no tenían sentido, por lo que decidió crear una cuenta en Tinder para montar una trampa.

Adoptó la identidad de "Bridget", una jovencita, y comenzó a entablar una conversación con su esposo hasta el punto de pactar un encuentro. Cuando el hombre llegó confiado, sin imaginar lo que ocurriría, ella ya lo esperaba con el celular grabando.

Inesperada reacción al ser descubierto

El video muestra el momento exacto del encuentro, la cara de ella preguntándole sobre su cita y la insólita respuesta que él tuvo ante la sorpresa de verla frente a frente:

¡Así cayó! Arrestan a madre que recibía manutención para su ÚNICO hijo de TRES hombres distintos
Lee también

¡Así cayó! Arrestan a madre que recibía manutención para su ÚNICO hijo de TRES hombres distintos

  • Él: "Hola".
  • Ella: "Hola. ¿No me esperabas? ¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder. ¿Quién es Bridget?".
  • Él, sorprendido y sin saber cómo reaccionar: "Estás loca".
  • Ella, firme: "Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo".

Reacción al video en redes sociales

La tensión del diálogo, sumada a la reacción desconcertada del hombre, provocó un aluvión de comentarios. En pocos minutos, la publicación se volvió tendencia. Muchos destacaron la frialdad con la que ella planeó la trampa y la manera en que lo dejó sin palabras.

"Ese 'estás loca' es de manual universal", "ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado", "no está loca, o al menos no lo sucifiente. yo no me hubiera reído, le hubiera pegado", "el 'estás loca' es tan de hombre cuando lo descubres",  expresaron en X.

Así atraparon a una mujer que ocultó que tenía DOS ESPOSOS en países diferentes por más de un año
Lee también

Así atraparon a una mujer que ocultó que tenía DOS ESPOSOS en países diferentes por más de un año

De esta manera, un hombre fue sorprendido por su esposa al acudir a su cita de Tinder esperando conocer a una jovencita. Al ser descubierto, solo atinó a exclamar "¡estás loca!".

Temas relacionados cita esposa pareja Tinder viral VIRALES

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA