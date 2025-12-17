Hombre acude a su cita de Tinder, pero encontró a su esposa y tuvo INSÓLITA reacción: "Estás loca"

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¿Infidelidad al descubierto? Un hombre acudió a su cita de Tinder sin imaginar que encontraría nada más ni menos que a su propia esposa, quien no dudó en encararlo. Lejos de mostrar arrepentimiento, tuvo una inesperada reacción que se volvió viral en redes sociales.

Fue por su cita de Tinder, pero halló a su esposa

Muchas parejas viven su romance y no dudan en compartirlo en sus respectivas redes sociales. Conforme pasan los años, algunos deciden que es momento de dar el siguiente paso y casarse hasta formar una familia. Sin embargo, en algunos casos, la magia y la felicidad que giraba en torno a sus relaciones terminan por convertirse en su peor pesadilla tras descubrirse una infidelidad.

Tal es el caso de una mujer que al sospechar de un presunto engaño de su esposo, no dudó en planear algo para desenmascararlo y confrontarlo personalmente. Pues bien, a través de un video compartido en X, la fémina contó a sus seguidores que hace tiempo que las cosas con su pareja no funcionaban y que había salidas que no tenían sentido, por lo que decidió crear una cuenta en Tinder para montar una trampa.

Adoptó la identidad de "Bridget", una jovencita, y comenzó a entablar una conversación con su esposo hasta el punto de pactar un encuentro. Cuando el hombre llegó confiado, sin imaginar lo que ocurriría, ella ya lo esperaba con el celular grabando.

Inesperada reacción al ser descubierto

El video muestra el momento exacto del encuentro, la cara de ella preguntándole sobre su cita y la insólita respuesta que él tuvo ante la sorpresa de verla frente a frente:

Él: "Hola".

Ella: " Hola. ¿No me esperabas? ¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder . ¿Quién es Bridget?".

. ¿Quién es Bridget?". Él, sorprendido y sin saber cómo reaccionar: "Estás loca" .

. Ella, firme: "Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo".

"Estás loca":

Porque matcheo con el marido en tinder y le apareció en la casa pic.twitter.com/95AUEAQKUw — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) December 6, 2025

Reacción al video en redes sociales

La tensión del diálogo, sumada a la reacción desconcertada del hombre, provocó un aluvión de comentarios. En pocos minutos, la publicación se volvió tendencia. Muchos destacaron la frialdad con la que ella planeó la trampa y la manera en que lo dejó sin palabras.

"Ese 'estás loca' es de manual universal", "ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado", "no está loca, o al menos no lo sucifiente. yo no me hubiera reído, le hubiera pegado", "el 'estás loca' es tan de hombre cuando lo descubres", expresaron en X.

De esta manera, un hombre fue sorprendido por su esposa al acudir a su cita de Tinder esperando conocer a una jovencita. Al ser descubierto, solo atinó a exclamar "¡estás loca!".