Trabajadores mineros BLOQUEAN la carretera Panamericana Sur en Arequipa por debate del Reinfo

Desde tempranas horas de la madrugada de hoy miércoles 17 de diciembre, trabajadores mineros iniciaron el bloqueo de la Panamericana Sur de Arequipa, en el kilómetro 618, exigiendo que el Congreso ratifique la ampliación del Reinfo hasta el 31 diciembre de 2026.

Exigen ampliación del Reinfo mediante protestas en carretera

Esto se da a propósito del debate que la Comisión Permanente del Congreso viene realizando, desde las 9 de la mañana, en segunda votación del texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia de Registro Integral de Formalizacion Minera.

Por ello, varios mineros informales y artesanales se congregaron en la Panamericana Sur en el distrito de Chala, provincia de Caravelí en Arequipa desde las 4 de la mañana. El objetivo fue el bloqueo temporal de la carretera.

Para ello, también se apoyaron de hogueras y una gran cantidad de unidades vehiculares de carga pesada e interprovinciales varadas en la vía, como medida de presión para que el Congreso, que hoy está sesionando, apruebe la prórroga del Reinfo.

Esta es una zona donde se concentra la mayor cantidad de mineros informales. Comunmente, suelen llegar de 4 mil a 5 mil de toda la zona de Caravelí. Durante esta protesta, se concentraron un aproximado de mil trabajadores de la minería y, mientras la ampliación del Reinfo se debata, permanecerán en la zona.

Según un informe de Canal N, las empresas de transporte interprovincial en Caravelí han decidido, en algunos casos, restringir la venta de pasajes como medida de precaución. Otros sí vendieron estos boletos, pero advirtieron a los pasajeros sobre este bloqueo.

De acuerdo a la información dada por la Policía de carreteras en mismo medio, los manifestantes pertenecen a los sectores mineros de Calpa, Renace y Atico. Las protestas no permitieron el paso de vehículos de ninguna característica.

Mineros excluidos a la espera de recuperar sus Reinfos

El artículo 78 del Reglamento del Legislativo estipula que la segunda votación tiene que llevarse a cabo transcurrido siete días calendario después de su primera instancia.

En ese sentido, la Comisión Permanente abordará la propuesta del retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último, tras la entrada en vigor de la Resolución Directoral N.º 0004-2025-MINEM/DGFM.

