Policía llama a la calma tras disturbios en marcha de la 'Generación Z': "La violencia nunca es la solución"

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los disturbios que se armaron en la marcha de transportistas y la 'Generación Z' hicieron que la Policía Nacional saliera a pronunciarse. La institución lanzó un mensaje en sus redes sociales pidiendo calma, después de que lo que empezó como protesta pacífica terminara en violencia en pleno Centro de Lima.

Marcha de transportistas y 'Generación Z'

Desde tempranas horas, colectivos civiles, gremios de transportistas y miles de jóvenes se reunieron frente al Congreso de la República.

Los manifestantes expresaron su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y a recientes reformas, además de exigir mayor transparencia en la gestión política.

Por su parte, los transportistas participaron denunciando la ola de extorsiones y homicidios que golpea a su sector, reclamando mayor acción frente a la inseguridad que enfrentan día a día.

Sin embargo, lo que comenzó como una concentración con arengas y pancartas derivó en graves disturbios en la avenida Abancay.

Se lanzaron bombas molotov y piedras contra las fuerzas del orden, mientras la Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos y un fuerte despliegue de seguridad.

La tensión se trasladó hasta la Plaza San Martín, donde se reportaron actos vandálicos que provocaron temor y la dispersión apresurada de quienes transitaban por la zona.

Policía llama a la calma tras los disturbios

Tras los incidentes, la Policía Nacional del Perú emitió un mensaje en sus redes sociales, haciendo un llamado a la calma y rechazando los hechos violentos.

#PNPInforma | Exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con responsabilidad.



La violencia nunca es la solución.



La Policía Nacional del Perú trabaja para proteger y servir. 🤝🇵🇪 #NoALaViolencia #SeguridadCiudadana pic.twitter.com/Pg6l2b3qS5 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 28, 2025

"Exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con responsabilidad. La violencia nunca es la solución. La Policía Nacional del Perú trabaja para proteger y servir", señaló la institución en su cuenta de X (antes Twitter).

Policía herido tras ataque con bomba molotov

Hay que señalar que, en medio de los disturbios, un agente de la PNP fue alcanzado por una bomba molotov que le provocó quemaduras de primer grado en distintas partes del cuerpo.

La propia institución confirmó que el efectivo recibió atención médica inmediata y se encuentra en proceso de recuperación.

"Un efectivo policial sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov durante la marcha convocada por diversos colectivos. Se le viene dando las atenciones médicas correspondientes para su recuperación", informó la PNP.

La marcha de la 'Generación Z', que terminó con disturbios y heridos, dejó en evidencia la magnitud del malestar ciudadano y la necesidad de medidas para evitar más violencia. En ese marco, la Policía Nacional pidió calma a la población y reiteró que trabaja para garantizar la seguridad.