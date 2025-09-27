Caos en el Centro de Lima: Manifestantes ocasionan daños al ornato en el Jr. de la Unión

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La nueva marcha contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana convocada para hoy, sábado 27 de septiembre, ha traído graves daños a la vía pública en el Centro de Lima. Cientos de protestantes ingresaron al Jr. de la Unión para ocasionar destrozos al ornato, pasada las 9 de la noche.

Un equipo de Exitosa recorre esta zona turística de la capital, constatando que decenas de macetas han sido destruidas por los manifestantes, quienes arrojaron sus partículas a la vía pública; asimismo, y tal como viene ocurriendo en otros puntos, también han prendido fuego en el medio de la pista. Como era de esperarse, los negocios fueron los más afectados porque inmediatamente dejaron de atender al público .

Graves daños en nueva jornada de protestas

La jornada impulsada por la autodenominada 'Generación Z' se volvió tensa y posteriormente conflictiva contra la Policía Nacional del Perú (PNP) desde las 7:00 p. m. cuando empezaron a lanzar fuegos artificiales hacia los agentes del orden.

Otro punto de confrontación fue el cruce de la Av. Abancay con Nicolás de Piérola, donde los manifestantes empezaron a prender fuego a los tachos de basura y armar fogones en la pista, poniendo en peligro a las demás personas que estaban participando en la marcha y comerciantes de la zona.

La Plaza San Martín han sido otro escenario de grandes daños a la propiedad pública y privada, puesto que, miles de ciudadanos empezaron a arrojar piedras y adoquines desde la obra que actualmente en plena ejecución en este concurrido punto de concentración. Además, empezaron a destruir y llevarse las barreras metálicas que cercan el proyecto.

Policía con heridas de primer grado por bomba molotov

A través de sus plataformas oficiales, la PNP informó que un agente resultó con heridas de primer grado a consecuencia de un impacto de bomba molotov lanzada por uno de los manifestantes en la Av. Abancay.

Desde la institución reportaron que el efectivo ( todavía no identificado ) fue trasladado a un hospital cercano para que reciba atención inmediata y así salvaguardar su salud.

#PNPInforma 🚨 | Un efectivo policial sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov durante la marcha convocada por diversos colectivos. Se le viene dando las atenciones médicas correspondientes para su recuperación.

Cabe recordar que, en la jornada del último fin de semana, 19 agentes resultaron heridos con lesiones leves y graves. Producto de los ataques, Samuel Rodríguez Villa cumplirá tres meses de prisión preventiva por lanzar una patada al CAP PNP Anderson Portocarrero Rodríguez.

Las manifestaciones continuarán este domingo 28 de septiembre en el Centro de Lima, según lo anunciado por diversos colectivos en redes sociales.