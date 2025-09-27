Marcha de transportistas y 'Generación Z': Policía termina herido tras ataque con bomba molotov

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La marcha de transportistas y la denominada 'Generación Z' terminó en violencia en el Centro de Lima. Lo que comenzó como una concentración frente al Congreso para rechazar al gobierno de Dina Boluarte y denunciar la ola de extorsiones en el sector transporte, derivó en enfrentamientos directos con la Policía Nacional, donde un agente resultó herido tras ser alcanzado por una bomba molotov.

Marcha de transportistas y 'Generación Z'

La tercera movilización de la denominada 'Generación Z' se realizó este 27 de septiembre en las calles de Lima y congregó a miles de jóvenes, junto con gremios de transportistas y diversos colectivos civiles.

La concentración principal se dio frente al Congreso de la República, donde los manifestantes expresaron su rechazo al gobierno de Dina Boluarte.

Durante el recorrido, los protestantes aludieron a reformas recientes, además de exigir mayor transparencia en las decisiones políticas.

Por su parte, los transportistas participaron denunciando la creciente ola de extorsiones y homicidios que afecta a su sector, criticando la falta de respuesta efectiva ante la inseguridad que viven a diario.

Pero lo que se pensó que iba a ser una marcha pacífica terminó con graves disturbios en la avenida Abancay, donde se registraron los enfrentamientos más fuertes entre manifestantes y efectivos policiales. Se lanzaron bombas molotov, piedras y la Policía respondió con gases lacrimógenos.

Policía herido tras ataque con bomba molotov

En medio de los enfrentamientos, un efectivo policial fue alcanzado por una bomba molotov, lo que le provocó quemaduras de primer grado en distintas partes del cuerpo.

#PNPInforma 🚨 | Un efectivo policial sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov durante la marcha convocada por diversos colectivos. Se le viene dando las atenciones médicas correspondientes para su recuperación. pic.twitter.com/2rpRQqiYTH — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 28, 2025

La propia PNP comunicó de manera oficial el hecho a través de sus redes sociales, señalando que el agente recibió atención médica inmediata y se encuentra en recuperación.

"Un efectivo policial sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov durante la marcha convocada por diversos colectivos. Se le viene dando las atenciones médicas correspondientes para su recuperación", comunicó la PNP en su cuenta de X (antes Twitter).

Además del agente herido, se reportaron otras personas afectadas, entre ellas un adulto mayor lesionado por un perdigón y una mujer con complicaciones a causa de los gases lacrimógenos. El personal de emergencia tuvo que actuar rápidamente para auxiliar a los afectados en plena vía pública.

