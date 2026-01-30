Fiscalía solo podrá acceder a llamadas telefónicas de José Jerí: "Es un engaña muchachos", afirma abogado

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El anuncio del presidente José Jerí de autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación preliminar por el caso Chifagate, generó diversas reacciones en el ámbito jurídico.

Según el abogado penalista Juan Carlos Portugal, la medida representa más un gesto político que un verdadero acto de transparencia, pues solo alcanza al registro de llamadas telefónicas y no a las comunicaciones realizadas mediante aplicativos como WhatsApp, Telegram o Signal.

Los límites al investigar al presidente

En diálogo con Exitosa, Portugal recordó que el Tribunal Constitucional (TC) estableció una guía sobre cómo debe investigarse al presidente de la República sin menoscabar su investidura. Entre las pautas, se delimitó que es el Fiscal de la Nación quien debe acudir a Palacio de Gobierno para tomarle declaración, y que esta no puede realizarse hasta en dos ocasiones.

Asimismo, se precisó que no se pueden realizar actos de investigación de especial envergadura que afecten derechos constitucionales, como allanamientos, incautaciones o levantamiento de comunicaciones, salvo autorización judicial.

El abogado explicó que, en este caso, el levantamiento de las comunicaciones se produjo porque el propio presidente renunció voluntariamente a ese derecho, prescindiendo así de la autorización judicial.

"En alguna de las preguntas, especialmente la última que suele ser abierta, es probable que Jerí autorizase el levantamiento de las comunicaciones y el registro de las llamadas", detalló.

Un "engaña muchachos"

No obstante, Portugal calificó este gesto como un "engaña muchachos", al considerar que se trata de un distractor. Ello debido que el levantamiento de las comunicaciones solo alcanzará al registro de llamadas abiertas y no al de otras aplicaciones de comunicación privada.

"Es altamente probable que las comunicaciones del presidente estén cauteladas bajo otros aplicativos, como WhatsApp, Telegram o Signal, donde este levantamiento de las comunicaciones no alcanza. Esta solo alcanza a llamadas abiertas, no en estas otras formas de comunicación", afirmó.

El penalista sostuvo que la limitación responde a una decisión política y cuestionó que, en aras de la transparencia, Jerí no haya extendido el acceso a sus comunicaciones digitales durante el interrogatorio con el Fiscal de la Nación.

"Hay días y criterios de oportunidad y mensajes que hay que dar en ese contexto, y hoy lo era" agregó.

El caso sigue generando tensión política y jurídica. Mientras Jerí intenta proyectar una imagen de colaboración con la Fiscalía, voces críticas advierten que las medidas adoptadas no garantizan un acceso pleno a la información y podrían ser interpretadas como un acto simbólico más que en una verdadera muestra de transparencia.