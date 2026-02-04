Miguel Trauco estaría cerca de salir de Alianza Lima y tendría todo listo con campeón peruano

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Miguel Trauco en Alianza Lima parece estar prácticamente sentenciado y, según la información que viene circulando en las últimas horas, el jugador ya tendría todo listo con un campeón peruano para continuar su carrera, luego de quedar al margen del plantel blanquiazul.

¿A qué club llegaría Miguel Trauco?

Mientras Sergio Peña estaría próximo a continuar su carrera en la segunda división de Turquía, el panorama de Miguel Trauco sería distinto, ya que seguiría apostando por el fútbol peruano y no tendría como prioridad una salida al extranjero.

Según informó el medio Momento Deportivo a través de X, el defensor ya habría iniciado conversaciones formales para cambiar de equipo y llegar a un club que fue campeón de la Copa Perú en el año 2010 y consiguió el ascenso a la máxima categoría.

"Miguel Trauco ha tenido conversaciones con Freddy Chávez, presidente de Unión Comercio, para volver al club de su natal Tarapoto y jugar la Liga 2 esta temporada. El lateral zurdo de 33 años no volverá a jugar en Alianza Lima tras ser separado del club", informó el citado medio.

Tiempo atrás, Miguel Trauco había manifestado que su intención era retirarse vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Sin embargo, el actual escenario hace prácticamente imposible que ese deseo se cumpla.

¿Por qué Trauco fue separado de Alianza?

Recordemos que Miguel Trauco fue separado del plantel de Alianza Lima luego de una denuncia en su contra. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos mayores detalles sobre lo ocurrido en la interna del club.

Lo que sí se conoce es que el jugador aún debe resolver temas contractuales con la institución, ya que previamente se había informado que recibió una carta de predespido.

En medio de esta situación, el propio jugador decidió pronunciarse a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que aseguró que es inocente.

"Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", remarcó Miguel Trauco.

De esta manera, Miguel Trauco estaría muy cerca de salir de Alianza Lima y ya tendría todo listo con Unión Comercio, un club que fue campeón de la Copa Perú en el año 2010, para continuar su carrera en la Liga 2.