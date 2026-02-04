Cusco: Contraloría revela pagos IRREGULARES a regidores en 10 municipalidades

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Regidores del Cusco han sido puestos en jaque. Este miércoles, la Contraloría General de la República detectó un irregular incremento y pago de dieta excesivo a favor de regidores en 10 municipalidades, por un total de exceso de S/ 295 mil.

10 municipalidades del Cusco beneficiaron irregularmente a sus regidores

Según informó el órgano máximo de control fiscal del Estado, ello incumple con lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, e infringe los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los Gobiernos locales involucrados son la Municipalidad Provincial de Calca, Municipalidad Distrital (MD) de Santiago, MD de Acopia, MD de Pisac, MD de Andahuaylillas, MD de Cusipata, MD de Marcapata, MD de Lucre, MD de Kimbiri y MD de San Jerónimo.

En Calca, se evidenció que, hasta marzo del 2025, cada regidor edil percibía S/ 887.50 como dieta (pagos que reciben los regidores por asistir a sesiones del concejo municipal), lo que significaba un gasto mensual total de S/ 15,795.

Sin embargo, entre abril y agosto del 2025, se realizó el pago de dietas, vulnerando lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público, por el total de S/ 107,055. Esto equivale a un exceso de S/ 43,875.

La misma situación se dio en Santiago, donde, desde la segunda sesión de marzo hasta setiembre del 2025, el monto a pagar a los regidores por el mismo concepto, se incrementó en S/ 84,442.

Por su parte, Acopia pagó un excedente de más de tres mil soles en las dietas de abril del 2025. En tanto, en Pisac se pagó un monto excesivo de S/ 13,284 por el concepto de dietas para regidores durante los meses de abril a junio del año pasado.

En Andahuaylillas, el exceso fue de S/ 15,361; en Cusipata, de S/ 19,591; en Marcapata, S/ 7080 y en Lucre, de S/ 22,158.

En Kimbiri, fue de S/ 17,334 y en San Jerónimo, de S/ 68,850.

En los informes de control emitidos por la Gerencia Regional de Control de Cusco, se señala que la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó a los gobiernos locales que la norma que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades, no establece exoneración de la prohibición de incremento de ingresos de los servidores públicos establecida en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Ante estas irregularidades, la Contraloría exhortó a los titulares de las 10 municipalidades adoptar las acciones que correspondan para superar los hechos con indicio de irregularidad revelados en los informes de Acción de Oficio Posterior (AOP).