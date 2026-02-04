RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
¡Beneficio irregular!

Cusco: Contraloría revela pagos IRREGULARES a regidores en 10 municipalidades

La Contraloría General de la República detectó pagos excesivos de S/ 295 mil en beneficio de regidores de 9 municipalidades distritales y 1 provincial en el Cusco.

Municipalidades provinciales y distritales del Cusco habrían recibido pagos irre
Municipalidades provinciales y distritales del Cusco habrían recibido pagos irre Composición Exitosa

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 04/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Regidores del Cusco han sido puestos en jaque. Este miércoles, la Contraloría General de la República detectó un irregular incremento y pago de dieta excesivo a favor de regidores en 10 municipalidades, por un total de exceso de S/ 295 mil.

10 municipalidades del Cusco beneficiaron irregularmente a sus regidores

Según informó el órgano máximo de control fiscal del Estado, ello incumple con lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, e infringe los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los Gobiernos locales involucrados son la Municipalidad Provincial de Calca, Municipalidad Distrital (MD) de Santiago, MD de Acopia, MD de Pisac, MD de Andahuaylillas, MD de Cusipata, MD de Marcapata, MD de Lucre, MD de Kimbiri y MD de San Jerónimo.

En Calca, se evidenció que, hasta marzo del 2025, cada regidor edil percibía S/ 887.50 como dieta (pagos que reciben los regidores por asistir a sesiones del concejo municipal), lo que significaba un gasto mensual total de S/ 15,795

Sin embargo, entre abril y agosto del 2025, se realizó el pago de dietas, vulnerando lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público, por el total de S/ 107,055. Esto equivale a un exceso de S/ 43,875.

Gobierno de José Jerí oficializa creación de la SUNIR en reemplazo del INPE
Lee también

Gobierno de José Jerí oficializa creación de la SUNIR en reemplazo del INPE

10 municipalidades del Cusco recibieron pagos excesivos de S/ 295 mil, advierte Contraloría.
10 municipalidades del Cusco recibieron pagos excesivos de S/ 295 mil, advierte Contraloría.

La misma situación se dio en Santiago, donde, desde la segunda sesión de marzo hasta setiembre del 2025, el monto a pagar a los regidores por el mismo concepto, se incrementó en S/ 84,442.

Por su parte, Acopia pagó un excedente de más de tres mil soles en las dietas de abril del 2025. En tanto, en Pisac se pagó un monto excesivo de S/ 13,284 por el concepto de dietas para regidores durante los meses de abril a junio del año pasado.

Emergencia en Cusco: Derrumbe de ROCA que impactó bus interprovincial deja un herido de gravedad
Lee también

Emergencia en Cusco: Derrumbe de ROCA que impactó bus interprovincial deja un herido de gravedad

En Andahuaylillas, el exceso fue de S/ 15,361; en Cusipata, de S/ 19,591; en Marcapata, S/ 7080 y en Lucre, de S/ 22,158.

En Kimbiri, fue de S/ 17,334 y en San Jerónimo, de S/ 68,850.

En los informes de control emitidos por la Gerencia Regional de Control de Cusco, se señala que la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó a los gobiernos locales que la norma que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades, no establece exoneración de la prohibición de incremento de ingresos de los servidores públicos establecida en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

Ante estas irregularidades, la Contraloría exhortó a los titulares de las 10 municipalidades adoptar las acciones que correspondan para superar los hechos con indicio de irregularidad revelados en los informes de Acción de Oficio Posterior (AOP).

Temas relacionados Acopia Andahuaylillas Calca Contraloría Contraloría General de la República Cusco Cusipata Exitosa Cusco Kimbiri Lucre Marcapata Pisac San Jerónimo Santiago

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA