Devastador incendio arrasa con al menos mil viviendas: Diversas familias se quedaron sin hogar

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un dantesco incendio provocó que al menos mil viviendas se reduzcan cenizas en la municipalidad de Bongao, en el extremo suroccidental de Filipinas, de acuerdo a información difundida por autoridades locales.

Masivo incendio arrasa con vecindario en Filipinas

El devastador siniestro suscitado este miércoles, 4 de febrero, se extendió de manera inmediata en toda la zona residencial debido a la presencia de fuertes vientos y a los materiales inflamables de las construcciones, provocando que cientos de familias pierdan sus hogares.

Cabe señalar que, este incendio de enormes proporciones se inició en horas de la mañana y bastó unos cuantos minutos para convertirse en un hecho fatal porque su propagación abarcó todo el vecindario que se encuentra conformado por casas de madera así como de otros materiales ligeros.

Frente a esta emergencia, equipos de rescate así como un gran número de bomberos se apersonaron hasta el lugar de los hechos para trabajar intensamente con el objetivo de contener la extensión de las llamas, mientras que por su parte los residentes trataban de rescatar algunas pertenencias de sus domicilios en medios de esta catastrófico momento.

#MUNDO Un voraz incendio arrasó una zona residencial en Barangay Lamion, Bongao, Tawi-Tawi, Filipinas, y destruyó unas 1.000 viviendas, según la Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Bongao.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/k7R1jYydUa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 4, 2026

Ardua labor para extinguir el dantesco siniestro

Hay que subrayar que, pese a la magnitud de este desastre, las autoridades filipinas no han reportado víctimas mortales, aspecto que diversos integrantes de la gestión de riesgos de desastres de la zona calificó como "milagroso". Finalmente, tras arduas horas de labor el siniestro fue extinguido evitando que afecte a otras zonas aledañas.

En las redes sociales se difundieron videos e imágenes del enorme incendio en donde se observa grandes llamaradas de fuego desde una vista aérea, en otras se observa el amplio contingente de hombres de rojo así como las filas enteras de hogares colapsando frente al fuego masivo.

Un gran contingente de bomberos acudieron a la emergencia

Es así que este material audiovisual difundido por la Oficina de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Bongao (MDRRM) y usuarios locales, muestra la magnitud de la tragedia.

Por su parte, equipos de ayuda humanitaria distribuyeron alimentos, agua potable, y refugio provisional para los damnificados. Asimismo, el Gobierno local anunció que se coordinarán esfuerzos para la reconstrucción de las viviendas y la asistencia a familias afectadas.

Una mañana trágica se suscitó al sur de Filipinas, en el municipio de Bongao, en donde un catastrófico incendio arrasó con al menos mil viviendas ocasionando que decenas de familias pierdan sus hogares. Tras arduas horas de labor, un gran contingtente de bomberos lograron extinguir este siniestro.