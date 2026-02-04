SUNIR es solo un cambio de nombre del INPE, cuestiona exministro Cluber Aliaga

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro del Interior, Cluber Aliaga Lodtmann, se pronunció sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que absorberá al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) para encargarse de la administración del sistema penitenciario nacional.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 1710, publicado este miércoles 4 de febrero en El Peruano, la SUNIR tendrá como finalidad reducir la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional en los establecimientos penitenciarios y centros de reinserción social. No obstante, a su parecer, no habrán tantas diferencias sustanciales cuando la nueva institución entre en funciones.

No ve grandes cambios a la vista

El exfuncionario de Estado del gobierno de Francisco Sagasti, se animó a decir que el caos que envuelve actualmente al INPE es mucho más crítico del que afecta a la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese sentido, recordó que el hacinamiento de los penales es una problemática que - según a su juicio - impide a algunos presos resocializarse.

Ante esta situación, comparó la estrategia planteada por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador en su sistema penitenciario, la cual impulsa a los prontuarios, a través de su programa de cárceles productivas, la cultura del trabajo para que cuando queden en libertad puedan reinsertarse en la sociedad. Consultado sobre si se puede aplicar similar figura en el Perú, no se animó a dar expectativas positivas.

"Para mí hasta ahora, es un cambio de nombre nada más. Es como se ha hecho muchas veces: el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia. Se cambian el nombre, programas sociales, pero en el fondo, los hábitos, la cultura, sigue siendo corrupta, sigue siendo ineficiente e ineficaz", refirió.

Sobre los objetivos que debería tener la SUNIR para garantizar un servicio eficiente, puntualizó en la importancia de la correcta formación de los agentes penitenciarios, su equipamiento y remuneraciones juntas.

¿Cuándo entrará en funciones la SUNIR?

Con referente al proceso de absorción, en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, se crea la Comisión de Transferencia que fusiona el INPE y el PRONACEJ a la SUNIR. Dicho grupo de trabajo debe instalarse en cinco días hábiles, vía resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, el proceso de fusión concluye en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la constitución de la Comisión de Transferencia, el mismo que puede ser prorrogado por única vez en un plazo no mayor a 30 días calendario. Asimismo, en plazo no mayor de 120 días hábiles, se establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNIR.

Sobre su estructura orgánica básica, estará compuesta por una alta dirección (despacho del jefe de la Superintendencia y Gerencia General), órganos de Control, órganos de asesoramiento y apoyo, así como órganos de línea.

Cabe señalar que, hasta la culminación del proceso de fusión, las entidades absorbidas continuarán ejerciendo sus funciones que le son propias, manteniendo las responsabilidades y obligaciones que les corresponden.

Pese a lo dispuesto por el Gobierno, en el marco de las facultades legislativas concebidas por el Congreso en materia de fortalecimiento institucional, para Cluber Aliaga la SUNIR serás más de lo mismo.