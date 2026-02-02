Equipos especiales desactivados: Tomás Gálvez asegura que los casos "siguen con los mismos fiscales"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, aseguró que tras la desactivación de los equipos especiales, los casos continúan a cargo de los mismos fiscales, por lo que no habría afectación en los procesos judiciales.

Futuro de investigaciones

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el titular del Ministerio Público sostuvo que solo se eliminaron los equipos especiales como "una subespecialidad dentro de la especialidad de delitos anticorrupción y delitos de lavado de activos".

Asimismo, detalló que Rafael Vela, excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, ha vuelto a la Fiscalía Superior de Lavado de Activos, mientras que el resto continúa a cargo de sus procesos.

"Solo ha dejado de pertenecer y controlar el equipo Lava Jato, solo eso, el resto continúa y con los mismos fiscales, con la misma fuerza y más bien se ha dado unidad, se ha unificado los criterios y con eso esperamos optimizar las investigaciones", indicó.

En ese sentido reafirmó su opinión contra los equipos especiales al afirmar que "estaban de más" y agregó que trabajó poco a poco al asumir el cargo, por ello la decisión sobre dichos grupos los tomó este enero del 2026.

Caso Cócteles no es delito de lavado de activos

Recordó que él fue de las primeras personas en informar que las imputaciones del caso Cócteles, contra Keiko Fujimori, no constituyen delito de lavado de activos.

"Fue un capricho investigarlos de lavado de activos en el caso Cócteles y de eso han pasado siete años, recién, para que hagan lo que yo dije en el 2019. Entonces ese caso lo dejamos de lado, no es delito, no fue delito y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ", resaltó.

Ratificó que con la desactivación de los equipos especiales no hay afectación en los casos, por lo que no habrá impunidad, y se busca optimizar las investigaciones. Consideró que estos grupos ponían ciertas trabas en el proceso y señaló que espera que esto cambie.

"Los que dicen que va a haber impunidad, la gente se equivoca porque va a ser peor, porque vamos a optimizar", reiteró y aseguró que habrán sentencias más rápidas.

Resaltó que a su parecer, en el Equipo Lava Jato, el trabajo demoró mucho y tuvo pocos frutos, criticó que hayan tardado hasta 10 años en conseguir sentencias.

"El compromiso es que se va a utilizar esas investigaciones, los que tengan que ir presos van a ir presos de una manera célere y los que tengan que salir, quedar liberados, obviamente saldrán liberados de una manera célere. No hay que olvidar que ha habido una cuota de persecución, es arbitrariedad y esa probable impunidad va a terminar", señaló.

