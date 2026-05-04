Trujillo: Acta policial de atropello de vigilante cambia versión del grave accidente pese a video de seguridad

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un vigilante de seguridad fue embestido por una lujosa camioneta en la urbanización El Golf, en Trujillo. Sin embargo, el acta policial del incidente omite el atropello y registra erróneamente que las lesiones fueron causadas por una caída de altura.

Graves contradicciones en el documento oficial

Este acta revela datos que contradicen las grabaciones de seguridad obtenidas tras el accidente del último domingo. Según el documento, el médico de turno Paulo Aguirre Sánchez diagnosticó al paciente como "policontuso por caída de altura".

Esto ignoraría por completo el impacto de la Mercedes Benz, la cual presentaba la parte delantera abollada tras el choque. La víctima, Juan Martínez Torres, presenta un estado de salud sumamente crítico y permanece en UCI con pronóstico reservado.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que, al momento del ingreso de la víctima al Hospital Belén, se intentó sostener la versión de un accidente doméstico. Se mencionó que el trabajador habría caído de unas escaleras.

Esto traería una discrepancia, pues el acta policial es la base para cualquier proceso sancionador posterior. Al tipificar el hecho como un accidente fortuito de altura, se estarían eliminando las responsabilidades directas de la conductora implicada.

Detalles de la implicada y situación legal

La auto que causó la tragedia pertenece a la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C, donde la gerente general es Maricsa Polet Alfaro Cerna, identificada como la conductora del vehículo de color gris al momento de la violenta colisión.

A pesar de que el dosaje etílico resultó negativo, la empresaria manejaba con la licencia de conducir vencida desde el año 2022. Actualmente, se encuentra detenida en la Unidad de Flagrancia de la comisaría de Buenos Aires mientras se esclarece el confuso peritaje oficial.

La indignación de la comunidad trujillana ha crecido debido a que estos errores en los partes policiales suelen entorpecer el acceso a la justicia. Sin un acta que mencione el atropello, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito podría presentar problemas legales.

Se espera que las autoridades de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú revisen el actuar de los efectivos que firmaron el acta número 581. La transparencia en este caso es vital para devolver la confianza a los ciudadanos ante hechos de tal magnitud.

La familia del afectado exige que se investigue por qué el acta policial de accidente en El Golf consigna caída de altura pese a video de atropello. El objetivo es asegurar que la responsable asuma los gastos médicos y evitar que las irregularidades documentales favorezcan la impunidad del caso.