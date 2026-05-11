San Juan de Lurigancho: Sujeto contactó servicio por TikTok y terminó siendo extorsionado

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pedro, un joven que buscaba desestresarse de sus estudios, contactó un anuncio de masajes relajantes en TikTok, pero terminó siendo víctima de una red de extorsión en San Juan de Lurigancho que amenazó con atentar contra la vida de sus padres y hermanos tras obtener sus identidades.

Trampa digital y acoso

Según ATV Noticias, el contacto se inició mediante un anuncio de la cuenta "Aura Spa", la cual redirigía a los usuarios a un número de WhatsApp para consultar tarifas. Según la víctima, al escribir al chat, los encargados le ofrecieron servicios sexuales de manera directa, propuesta que él rechazó de inmediato.

Tras ignorar los mensajes y borrar la conversación, el joven pensó que el incidente había terminado allí. Sin embargo, días después, los delincuentes lo contactaron nuevamente para exigirle un pago de S/3,000 por una supuesta multa, bajo el argumento de que no podía dejar el proceso de contacto inconcluso.

#ATVNoticiasMatinal | Contactó un servicio de masajes por TikTok y terminó siendo víctima de extorsión.https://t.co/snlDIgVnwY — ATV (@atvpe) May 11, 2026

La situación escaló cuando los extorsionadores enviaron a su teléfono fotos, nombres completos y números de DNI de todo su entorno familiar cercano. Este acto de amedrentamiento buscaba quebrar la resistencia del estudiante, quien inicialmente consideró realizar el depósito por el temor de sufrir represalias.

Según la información proporcionada en la comisaría del sector, los criminales utilizaron una aplicación denominada Árbol Genealógico para rastrear los vínculos sanguíneos de la víctima. Esta herramienta permite obtener datos civiles de cualquier ciudadano peruano con solo tener acceso a un nombre o número telefónico.

Denuncia y protección policial

Pese al miedo constante, el padre del joven lo convenció de no ceder al chantaje y acudir a las autoridades para reportar el caso. Según los reportes policiales, los agentes ya han iniciado el rastreo de las cuentas bancarias y los números telefónicos vinculados a este grupo delictivo.

Actualmente, la familia de Pedro vive bajo constante vigilancia y zozobra, evitando realizar sus actividades laborales cotidianas. No obstante, gracias a la intervención de la policía de San Juan de Lurigancho, el flujo de amenazas se ha detenido temporalmente mientras continúan las investigaciones sobre este falso servicio de masajes.

La cuenta ofrecía servicio de masajes.

Para evitar casos similares, se recomienda no interactuar con anuncios sospechosos de servicios relajantes que soliciten contacto directo por mensajería privada. Es fundamental realizar la denuncia ante la extorsión de S/3,000 y proteger los datos personales para evitar que las bandas criminales utilicen información familiar sensible.

Las autoridades recomiendan configurar la privacidad de las redes sociales para evitar que desconocidos accedan a nuestra información sensible. Según agentes especializados, el bloqueo inmediato y la denuncia formal son las únicas vías seguras para frenar la extorsión por el falso servicio de masajes.