¡Polémica! Turista se lanza a la Fontana Di Trevi como si fuera una piscina y recibe fuerte multa

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un turista convirtió su visita a la famosa Fontana di Trevi en un escándalo que rápidamente dio la vuelta al mundo. El hombre fue captado lanzándose de cabeza al interior de la histórica fuente de Roma, como si se tratara de una piscina pública. La escena sorprendió a decenas de visitantes y terminó costándole una multa de 500 euros, además de una posible prohibición permanente para ingresar al emblemático lugar.

Turista se lanza a la Fontana di Trevi

El incidente ocurrió frente a numerosos turistas que recorrían la plaza y disfrutaban de uno de los monumentos más importantes de Italia. Según los videos difundidos en redes sociales, el visitante tomó impulso desde uno de los extremos de la fuente y se arrojó al agua completamente vestido. Después comenzó a nadar tranquilamente mientras varias personas observaban la insólita escena con asombro.

La situación no tardó en llamar la atención de la policía italiana, que actuó en cuestión de segundos para detener al hombre. Los agentes rodearon la fuente y lograron interceptarlo antes de que continuara desplazándose dentro del monumento. Aunque no se reportaron daños materiales, las autoridades aplicaron una sanción económica inmediata debido a las estrictas normas de conservación que existen en el lugar.

La viralización de las imágenes reavivó el debate sobre el comportamiento de algunos turistas en sitios históricos de gran valor cultural. Muchos usuarios criticaron la actitud del visitante por intentar llamar la atención poniendo en riesgo un patrimonio reconocido mundialmente. La Fontana di Trevi recibe miles de personas cada día y mantiene reglas estrictas que prohíben ingresar al agua, incluso para tomarse fotografías o realizar bromas.

"Fontana di Trevi"



Porque un hombre decidió meterse en la emblemática fuente romana y arruinarle la foto a todos los instagramers. pic.twitter.com/i2kBgD2Uw3 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 11, 2026

¿Por qué es famosa la Fontana di Trevi?

La Fontana di Trevi es uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Italia. Construida en el siglo XVIII, destaca por su impresionante arquitectura barroca y sus enormes esculturas de mármol. Cada año recibe millones de turistas que llegan atraídos por su historia, belleza y la famosa tradición de lanzar monedas al agua.

La fuente fue diseñada por Nicola Salvi y representa al dios Neptuno rodeado de figuras marinas. Su imponente estructura aparece en películas, documentales y producciones internacionales, convirtiéndose en un símbolo mundial de Roma. Además, el dinero recolectado de las monedas arrojadas por turistas es destinado a programas de ayuda social en Italia.

Debido a su enorme valor histórico y cultural, las autoridades mantienen estrictas normas para protegerla. Ingresar al agua está prohibido y quienes incumplen las reglas pueden recibir fuertes sanciones. Por ello, el reciente caso del turista que se lanzó a la Fontana di Trevi como si fuera una piscina generó indignación y volvió a abrir el debate sobre el respeto a los monumentos históricos.