ONPE asegura que el cuestionado sistema STAE es "confiable" tras auditoría con M&T International

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ofreció una conferencia de prensa desde su sede central para presentar los resultados de la auditoría realizada a sus sistemas informáticos.

El anuncio buscó despejar dudas sobre la confiabilidad del STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio), un sistema que había sido cuestionado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y por especialistas debido a su implementación apresurada.

M&T concluye en que STAE es confiable

Según explicó Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral, la auditoría —que se extendió por 168 días— evaluó tres componentes: el sistema de cómputo electoral, el STAE y la página de presentación de resultados. El informe, elaborado por la empresa M&T (MIT International), concluyó que los sistemas se encuentran "100% funcionales".

Montenegro destacó que el STAE, pese a las críticas, presenta un "funcionamiento estable" y que los "hallazgos remanentes no afectan la confiabilidad" del sistema. Con ello, la ONPE intentó transmitir seguridad técnica y garantizar que el escrutinio digitalizado no compromete la transparencia del proceso.

El foco en el STAE

El STAE había sido objeto de polémica desde su introducción. El JNE cuestionó duramente que se implementara sin pruebas piloto suficientes y sin documentación completa que permitiera verificar su seguridad. Además, especialistas señalaron inconsistencias en la transmisión de datos y advirtieron que la falta de validación externa podía abrir la puerta a suspicacias de fraude.

La ONPE, en contraste, insiste en que el sistema es "óptimo" y que las observaciones técnicas no afectan su confiabilidad. El mensaje busca blindar la credibilidad institucional en un contexto electoral marcado por tensiones políticas.

Empresa auditora cuestionada

El anuncio, sin embargo, se da en medio de la controversia por la empresa contratada para la auditoría. Según reveló Cuarto Poder este domingo, la firma M&T (MIT International) fue inhabilitada por el OSCE, no cuenta con sede física y registra teléfonos desconectados.

Estos antecedentes generan dudas sobre la validez del informe presentado, ya que la credibilidad de la auditoría depende directamente de la solvencia de la compañía que la ejecuta.

La ONPE intenta reforzar la confianza en sus sistemas informáticos, especialmente en el STAE, que había sido duramente cuestionado. Sin embargo, la elección de una empresa auditora con antecedentes de inhabilitación y sin respaldo físico debilita el impacto del anuncio. Aunque se declare que los sistemas son "óptimos", la percepción sigue marcada por la desconfianza.

La conferencia buscó transmitir seguridad técnica, pero la polémica sobre la empresa auditora y los antecedentes del STAE mantienen abierto el debate sobre la credibilidad institucional del actual proceso electoral peruano.