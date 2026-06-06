Choque en Miraflores: Tres heridos dejó violento choque de auto y miniván en plena Vía Expresa

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró sobre las primeras horas de este sábado 6 de junio en la capital. Esta vez, tres heridos dejó el violento choque de un auto blanco contra una miniván en plena Vía Expresa, a la altura de la estación 28 de Julio en Miraflores.

Accidente en la Vía Expresa deja 3 heridos

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro tuvo lugar cerca de las 6:00 a.m. y habría sido ocasionado por al auto blanco el cual circulaba a excesiva velocidad impactando con la parte posterior de la miniván. El golpe ocasionó que la miniván perdiera el control chocando posteriormente contra la baranda metálica de seguridad que separa a los autos particulares de la vía exclusiva del Metropolitano.

En cuestión de minutos, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron a atender la emergencia reportando la presencia de tres heridos, entre ellos el chofer del auto. Luego de brindarles los primeros auxilios, los afectados fueron trasladados hacia el Hospital Casimiro Ulloa que se encuentra muy cerca del siniestro.

Agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes en el punto del accidente para apoyar a los bomberos en los trabajos de rescate. Los efectivos se vieron obligados a cerrar dos carriles de la Vía Expresa con sentido al Centro de Lima generando una importante congestión vehicular en la zona.

Debido al accidente, uno de los vehículos derramó aceite por lo que los bomberos tuvieron que verter arena sobre el pavimento para evitar cualquier otro peligro. Ambas unidades presentan daños en su carrocería por el fuerte impacto.

Heridos leves y vía liberada

Afortunadamente, los heridos reportan un diagnóstico preliminar de policontusos con lesiones que no comprometen su integridad. Además, los carros implicados en el siniestro fueron empujados por bomberos y policías hacia el carril de emergencia de la Vía Expresa por lo que la circulación por el zanjón se retomó con normalidad.

De acuerdo a las autoridades, las unidades implicadas serán llevadas en los próximos minutos a la comisaría del sector para iniciar con las diligencias de rigor. Es importante precisar que hasta mayor de este 2026 se han reportado 12 mil muertes en accidentes de tránsito.

En resumen, tres heridos dejó el violento choque de un auto con una miniván en plena Vía Expresa con sentido al centro de Lima. El hecho se dio a solo metros de la estación 28 de Julio del Metropolitano en Miraflores.