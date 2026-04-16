Indeci advierte riesgo de activación de quebradas en seis regiones: Conoce las provincias en alerta

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en seis regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar este fin de semana a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones intensas (alerta naranja) en las algunas provincias de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Piura y San Martín.

Según el Aviso N.º 104-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este viernes 17 de abril. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Amazonas : Bongará, Chachapoyas y Luya.

: Bongará, Chachapoyas y Luya. Cajamarca : Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Hualgayoc, Jaén y San Ignacio.

: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Hualgayoc, Jaén y San Ignacio. Huánuco : Leoncio Prado y Marañón.

: Leoncio Prado y Marañón. La Libertad : Bolívar, Otuzco y Sánchez Carrión.

: Bolívar, Otuzco y Sánchez Carrión. Piura : Ayabaca, Huancabamba y Morropón, Piura y Sullana.

: Ayabaca, Huancabamba y Morropón, Piura y Sullana. San Martín: Mariscal Cáceres.

Hasta el 17/4, el @Senamhiperu pronosticó posible #ActivaciónDeQuebradas (nivel naranja) en diversas provincias de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Piura y San Martin. pic.twitter.com/5pa18Ciq03 — COEN - INDECI (@COENPeru) April 16, 2026

Cabe señalar que, el pasado jueves 2 de abril, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 179 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.