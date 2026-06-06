Precio del dólar en Perú HOY, 6 de junio: Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar en Perú te ayuda a decidir si te conviene cambiar tus ahorros a esa divisa o si es buen momento para invertirlos. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la jornada de este sábado 6 de junio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 6 de junio?

Perú está a solo un día de llevar a cabo la segunda vuelta de las elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú. En el marco de las acciones que se vienen ejecutando a nivel nacional para este importante evento, la ciudadanía no deja de mantenerse a la expectativa sobre cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano.

Pues bien, como se sabe, conocer el valor actual de la divisa estadounidense en nuestro país permite tomar decisiones financieras más informadas y proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado. Asimismo, es una herramienta clave para cualquier persona que quiera cuidar mejor su dinero.

En ese marco, para evitar pérdidas o afectaciones a tu bolsillo, te damos a conocer la información que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) da a conocer en su portal oficial sobre a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta del dólar este sábado 6 de junio.

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación al alza, en comparación a los dos últimos días, jueves 4 y viernes 5 de junio donde el dólar presentaba los siguientes precios para la compra y venta:

Cotización del dólar el jueves 4 de junio: Compra a S/3.415 - Venta a S/3.422.

Cotización del dólar el viernes 5 de junio: Compra a S/3.412 - Venta a S/3.418.

Tipo de cambio dólar paralelo en Perú

Ten en cuenta que el precio del dólar puede variar debido a diversos factores, entre ellos, la política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones), precio de los commodities, factores políticos internos (la inestabilidad política como protestas o cambios de gobierno), intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Para cuidar mejor tu economía, también eseesencial observar e identificar la evolución del tipo de cambio del dólar paralelo, que se refleja en el mercado no oficial o casa de cambio. Este precio fluctúa según la oferta y la demanda. De acuerdo a portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar 'Ocoña' es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.450 | Venta S/ 3.485.

Precio del dólar paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 5 de junio?

Asimismo, el BCRP revela en su página web que el dólar cerró el viernes 5 de junio en S/3,4740 (con una apertura de S/3,4350), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4548, con un máximo de S/3,4750 y un mínimo de S/3,4400.

Así cerró el dólar ayer, 5 de junio.

Para saber los valores del dólar y el tipo de cambio de esta moneda extranjera este sábado 6 de junio, también puedes consultas las siguientes páginas:

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Saber el precio del dólar radica en su uso como una moneda global y, en consecuencia, por sus implicancias en todos los mercados financieros del mundo, especialmente en Perú. Por ello te revelamos cuál es el valor de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio hoy, 6 de junio.