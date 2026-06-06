SISMO sacude Perú HOY, 6 de junio: AQUÍ la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo sacudió el Perú este 6 de junio. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio a conocer detalles como el epicentro, la magnitud y la hora exacta en que se sintió este movimiento telúrico. ¿Lo sentiste?

Temblor hoy en el Callao: Magnitud del movimiento telúrico

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción. En ese marco, las autoridades como el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, brindan un reporte detallado sobre las características de los movimientos telúricos que sorprenden a la ciudadanía.

En la mañana de este sábado 6 de junio, precisamente a las 11:30 a.m., dicha entidad precisó, a través de sus redes sociales, que un sismo de magnitud 4.8 se registró a 86 kilómetros al oeste de Callao, en la Provincia Constitucional del Callao, y se sintió en diversos distritos de Lima Metropolitana.

El boletín sísmico también precisó que este reciente temblor tuvo un nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada, con una profundidad de 55 kilómetros, así como una latitud de -12.33 y longitud de -77.85 grados. Hasta el momento no se reportan daños materiales, ni víctimas por el "remezón" que alertó al país previo a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0339

Fecha:06/06/2026 11:30:35

Mag:4.8

Prof:55km

Lat:-12.33

Long:-77.85

Int:III Callao

Ref:86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/yad16fIPPV — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 6, 2026

Epicentro del sismo de hoy: ¿genera alerta de tsunami?

Debido a que en algunos sectores de la capital, el sismo de magnitud 4.8 en el Callao se sintió con regular intensidad, la ciudadanía se mantiene en la incertidumbre sobre cuál fue el epicentro del movimiento. En ese marco, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reveló que el punto exacto del temblor fue en el mar.

Ante esa notificación, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó, a través de su cuenta oficial de X, que el sismo no genera alerta de tsunami en el litoral peruano, por el cual, las autoridades locales instan a la ciudadanía a mantener siempre la calma ante un evento similar o de mayor magnitud.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

06-06-26 11:30:35

Magnitud: 4.8 Mw

Referencia: 86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao

Profundidad: 55.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/O47wHgbhbR — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 6, 2026

Sismo hoy en Callao y Lima: Así se sintió en estudios de Exitosa

En los estudios de Exitosa, el movimiento telúrico sorprendió durante la transmisión del 'Informativo'. A continuación puedes ver el preciso momento en que la conductora percibe el sismo de magnitud 4.8 que alertó a la ciudadanía esta mañana en Lima y Callao.

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Tras el sismo de 4.8 que se registró en el Callao y Lima, José Cieza, conductor de 'Construyendo' en Exitosa, dio las recomendaciones para tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó que se debe mantener la calma en la evacuación y tener siempre lista la mochila de emergencia que nos puede ayudar a sobrevivir las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el Indeci, debe ser resistente y debe llevar artículos como: 1 litro de agua por persona, enlatados, galletas, una manta pequeña polar, alcohol en gel, mascarillas, artículos de higiene, linterna a pilas, radio portátil, silbato para dar alertas o avisos.

Recuerda mantener siempre la calma ante un sismo como el que sintió hoy, sábado 6 de junio, con una magnitud de 4.8. en el Callao, y que se sintió en diversos distritos de Lima Metropolitana, según el IGP.