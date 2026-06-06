Caos en Vía de Evitamiento: Cierran tramo hacia el norte ante derrame de combustible por choque de camión y tráiler

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incidente se reportó en la Vía de Evitamiento sobre las primeras horas de este sábado 6 de junio. De acuerdo a la información brindada por Lima Expresa, esta arteria principal de la capital tuvo que ser cerrada con dirección al norte luego que se registrara el choque de un camión recolector de basura contra un tráiler.

Cierran Vía de Evitamiento por derrame de combustible

El daño de la unidad generó que el combustible que llevaba en su tanque se derramara sobre el pavimento poniendo en peligro a otras unidades. Justamente, la concesionaria indicó que hubo despiste de otros vehículos a raíz de la presencia de este peligroso líquido.

"Cierre de Vía de Evitamiento por derrame de combustible: Centro de Control de Operaciones detecta camión recolector averiado en Vía de Evitamiento, altura de puente Huáscar con sentido norte. Derrame causó despiste de vehículos. Auxilio vial y ambulancia llegan al punto", indicaron.

Cierre de via de Evitamiento por derrame de combustible: Centro de Control de Operaciones detecta camión recolector averiado en Vía de Evitamiento, altura de puente Huáscar con sentido norte. Derrame causó despiste de vehiculos. Auxilio vial y ambulancia llegan al punto. pic.twitter.com/J9lxQanzWs — Lima Expresa (@LimaExpresa) June 6, 2026

Como era de esperarse, el cierre de este tramo de la Vía de Evitamiento ha generado un intenso tráfico en plena hora punta de este sábado con sentido hacia Lima Norte. Según usuarios en redes sociales, la fila de vehículos se presenta hasta la altura del puente Santa Anita.

Lima Expresa también indicó que un equipo de bomberos particulares llegó hasta el punto del derrame para proceder a la colocación de paños absorbentes. Además, vertieron arena sobre el pavimento y así evitar que otros vehículos se vieran afectados por esta situación.

Derrame de combustible se produjo por choque

Exitosa acudió hasta este punto del Rímac para conocer de cerca los pormenores de este lamentable incidente. Según pudo conocer nuestro medio, el derrame de combustible no se originó por una avería, ya que esta se produjo a raíz del choque de otro camión contra este recolector de basura de la Municipalidad del Rímac.

Así lo indicó el propio conductor de la unidad siniestrada quien señaló que la responsabilidad habría sido del chofer del otro vehículo. Incluso, deslizó la posibilidad de que este pudo haberse quedado dormido ocasionando el impacto.

"No sé que pasó con el otro señor. Yo venía por mi carril izquierdo, yo lo rebaso y el señor, no sé si se habrá quedado dormido o habrá pestañeado, cuando de pronto siento un golpe fuerte en la parte donde se ubica la caja de líquido y combustible", señaló.

Afortunadamente, al cierre de esta nota Lima Expresa pudo abrir dos carriles de esta importante arteria de la capital, aunque debido al cierre parcial decenas de usuarios optaron por caminar para poder llegar a sus respectivos destinos.

De esta manera, un derrame de combustible de reportó en la Vía de Evitamiento debido al choque de un tráiler contra un camión recolector de basura a la altura del puente Huáscar.