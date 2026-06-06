Minsa brinda recomendaciones de salud para votar de forma segura en la segunda vuelta electoral

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A un día de la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo este domingo 7 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció para darle una serie de recomendaciones a los votantes que asistirán a sus locales de votación para ejercer su derecho al voto.

Publicación del Minsa en redes sociales

Con motivo de los comicios electorales que darán como resultado al siguiente presidente de la República, el Ministerio de Salud publicó un comunicado informando las recomendaciones que la población deber tener en cuenta para proteger su salud durante la jornada de votación, a modo de reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.

Por medio de sus canales oficiales, la entidad pública de salud recórdo la importancia de adoptar medidas de prevención antes de acudir a los centros de votación, sobre todo en un momento en el que los cambios de clima están generando malestares respiratorios, incluso, la presencia de virus que afectan a distintos sectores de la ciudadanía como: niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

☝️ Antes de salir de casa, recuerda tomar estas medidas preventivas para cuidar de ti y de los tuyos durante la jornada electoral: pic.twitter.com/EdcmIT2hsh — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 6, 2026

¿Qué recomendaciones da el Minsa para votar de forma segura?

La organización encarga de la salud detalló que es de vital importancia que los ciudadanos detecten su estado de salud antes de salir hacía sus locales de votación. En caso de presentar síntomas respiratorios, como tos, congestión nasal, dolor de garganta o malestar general, se recomienda el uso de mascarillas para evitar contagios en establecimientos que presenten gran concentración de personas.

En ese sentido, es necesario mantener una adecuada higiene de manos antes, durante y después de acudir al local de votación. Para ello, se aconseja lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente o, en caso de no contar con estos recursos, utilizar alcohol en gel para desinfectarlas.

¿En dónde comunicarse para consultas de salud?

Siguiendo la línea de la prevención, el Minsa recordó que las personas que necesiten atención médica o información relacionada con sóntomas pueden comunicarse con la línea gratuita 113 o acudir al establecimiento de salud más cercano.

Con estas recomendaciones, el Minsa busca promover una participación responsable durante la segunda vuelta presidencial y reforzar el cuidado de la salud pública en una fecha clave para la democracia peruana.

Finalmente, con estos alcances, el Minsa reafirma su compromiso con los votantes velando por la salud en un día decisivo para la política peruana que se llevará a cabo el domingo 7 en la segunda vuelta electoral.