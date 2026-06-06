¿No encuentras tu DNI? Esta alternativa exprés podría salvar tu voto en las elecciones este domingo 7

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la pronta llegada de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció en sus canales oficiales el trámite exprés y extraordinario que realizarán dada la coyuntura frente a la segunda vuelta electoral. Dicho procedimiento busca garantizar el voto de los ciudadanos, en caso hayan extraviado su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cómo se realiza el trámite para obtener el DNI exprés?

En diálogo con Exitosa, Walter Córdova, director de Registros Civiles del Reniec, informó que se ha implementado el servicio "DNI Exprés" con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad y garantizar el derecho al voto en la segunda vuelta.

"Tiene que entrar a nuestra página web, hacer el pago por Págalo.pe, solicitar la emisión del DNI y luego hacerle seguimiento nuevamente a través de la página web para ver el avance de impresión, seleccionar uno de los 27 puntos de recojo y finalmente dentro del plazo de 24 horas poder recoger su DNI para que pueda ejercer su derecho al voto", expresó el representante de la organización.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Walter Córdova, director de Registros Civiles del Reniec, informó que se ha implementado el servicio "DNI Exprés" con el objetivo de facilitar el acceso al documento de identidad y garantizar el derecho al voto en la segunda... pic.twitter.com/uLS3avspEc — Exitosa Noticias (@exitosape) June 5, 2026

¿Hasta cuándo es el plazo para realizar el trámite del DNI?

El plazo para realizar el trámite exprés presentado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) comenzó desde el viernes 5 de junio hasta el mismo día de las elecciones presidenciales, es decir, hasta el domingo 7, pero solo hasta las 10 de la mañana. En ese sentido, la organización hizo énfasis en que este servicio se brinda hacía la ciudadanía exclusivamente por las elecciones y para recojo en una de las 27 oficinas habilitadas que figuran la publicación.

🚨 ¡DNI EXPRÉS! ¿Perdiste tu DNI electrónico a último momento?



¡Tranquilo! Si solicitas tu duplicado de DNIe vía web del 5 al 7 de junio (hasta las 10:00 a. m.), podrás recoger tu DNIe en un plazo máximo de 24 horas.



📍 Servicio válido únicamente por elecciones y para recojo en... pic.twitter.com/KJsYuurFsn — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) June 4, 2026

¿Cuáles son los distritos en Lima en los que se puede recoger el DNI con el trámite exprés?

En las oficinas de Lima, se han considerado una gran cantidad de distritos que cuentan con sedes oficiales para el recojo de este documento indispensable para ejercer el derecho al voto.

Dentro de ellos, los distritos contemplados son: Barranca, Callao, Independencia, Jesús María, Lima, Miraflores, Puente Piedra, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Santa Anita.

Direcciones de las sedes de Lima en las que se puede recoger el DNI

Finalmente, con esta medida el RENIEC busca fortalecer su sitema haciendo una excepción por la segunda vuelta electoral, buscando que todos los ciudadanos puedan emitir su voto en las elecciones que se darán este domingo 7 de junio.