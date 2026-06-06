¿Real Madrid o Barcelona? Papa León XIV sorprende al mundo tras revelar su hinchaje durante su visita a España

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa León XIV ya se encuentra en suelo español realizando una visita oficial luego de más de una década de la última vez que un Santo Padre estuvo en territorio ibérico. El Sumo Pontífice fue recibido por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y luego realizará una serie de actividades programadas en los próximos días.

Papa León XIV reveló su hinchaje entre Real Madrid y Barcelona

Pero en la previa de su llegada a Madrid, Robert Prevost alborotó las redes sociales al ser consultado sobre su hinchaje entre Real Madrid y Barcelona. Como se recuerda, en territorio español la máxima rivalidad se da entre los aficionados del elenco madridista y de los blaugranas.

Rápidamente y con una sonrisa dibujada en su rostro, el León XIV aseguró que es una pregunta fácil ya que el Papa es fan de todos los equipos, pero dejó en claro que Robert Prevost es seguidor del Real Madrid.

"Esa pregunta es fácil, el Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid", comentó entres risas.

🇻🇦🇪🇸 El papa León XIV en España:



Periodista: —¿Real Madrid o Barça? 🤔



Papa León XIV: —"Eso es fácil... El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid". 🐐⚪️ https://t.co/luVYfHRndR pic.twitter.com/kliP6oDskU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 6, 2026

León XIV siempre estuvo ligado al deporte

Es harto conocido que el Santo Padre es un seguidor de los deportes en los momentos donde deja de lado sus actividades como líder de la iglesia católica. Desde su juventud en su natal Estados Unidos, es un fiel aficionado del béisbol, especialmente de los White Sox de la ciudad de Chicago.

Además, durante los más de 30 años de estancia que tuvo en el Perú, Robert Prevost también tendría afinidad con uno de los equipos más importantes del país como Alianza Lima. Así lo reveló Fray Fidel Alvarado Sandoval OSA, vicario pastoral de la Diócesis de Chulucanas, compartió diversos momentos con el Pontífice desde su llegada en 1985.

Según indicó el integrante de la iglesia católica, el apego del actual Papa nació en el año 1987 tras el trágico accidente aéreo del equipo blanquiazul en el mar de Ventanilla donde perdieron la vida todos los jugadores. De acuerdo a su relato, este hecho generó su cercanía al cuadro íntimo, pero también señaló que le guarda un cariño especial al Juan Aurich de Chiclayo.

"Todos los norteamericanos tenían mucha tristeza y por ahí fue entrando también a ellos este gusto y ser una opción por un equipo. Hay otro padre que es aliancista, aliancista y es norteamericano. El padre Roberto siempre estaba con nosotros", contó meses atrás.

En resumen, Robert Prevost sorprendió al mundo al revelar que es hincha del Real Madrid por encima del Barcelona durante su visita a España.