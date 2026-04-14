La Libertad: Rescatan a 20 mineros secuestrados tras enfrentamiento con banda armada en Pataz

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la región La Libertad, un operativo conjunto exitoso logró el rescate de un total de 20 mineros artesanales secuestrados tras un enfrentamiento con una banda armada en la provincia de Pataz.

20 mineros artesanales son rescatados tras operativo 'Qatar'

Durante la madrugada del 12 de abril, en la provincia de Pataz, mediante una acción conjunta el Comando Unificado de Pataz, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte, llevó a cabo la operación 'Qatar' con la que se logró el rescate de 20 mineros artesanales.

El grupo de trabajadores fueron secuestrados en la bocamina Sanone, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, tras un enfrentamiento con una organización criminal armada, la cual habría ingresado violentamente al yacimiento minero a fin de tomar el control territorial.

Esta incursión de la banda delictiva se produjo mediante disparos y actos de intimidación lo que derivó en generar un ambiente de pánico entre los mineros. La interrupción de los criminales en el socavón fue detectada por agentes de inteligencia militar.

Fue así que de forma inmediata las fuerzas de élite del Comando Unificado de Pataz, que están integradas por las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarrollaron una maniobra táctica de control territorial.

La intervención desencadenó en un enfrentamiento armado con los sujetos quienes al verse superados por la capacidad operativa de las fuerzas del orden procedieron a huir a través de los conductores interiores de la mina.

Así se procedió con la liberación de los mineros

Cabe mencionar que, la planificación del operativo permitió asegurar el área y avanzar con lo primordial que era la liberación de los 20 mineros artesanales. Luego de controlar esta situación se logró el rescate de los rehenes. Ellos fueron puestos a buen recaudo tras no registrarse heridos ni pérdidas humanas con lo que se reforzó la efectividad de esta acción conjunta.

Al respecto de lo realizado, el jefe del Comando Connunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia, destacó la acción conjunta entre militares y policías asegurando que la intervención logró restablecer el control territorial ante el crimen organizado.

"Nuestras Fuerzas Armadas junto a la PNP, actúan con disciplina, preparación y absoluto compromiso con la nación (...) consolidamos la presencia efectiva del Estado, trabajando con la firme decisión de recuperar el control del territorio, proteger la vida de la población y enfrentar con determinación a las organizaciones criminales", refirió.

Es así que mediante una operación exitosa se logró la liberación de un total de 20 mineos artesanales que fueron secuestrados en la bocamina Sanone, ubicada en la provincia de Pataz, tras la interrupción de una organización criminal armada.