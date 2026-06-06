Actor de 'La Familia P.Luche' murió de forma repentina: Amigos le dan el último adiós con sentido mensaje

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Murió querido actor de 'La Familia P.Luche', dejando desconcertados a sus seguidores y en luto a la industria del entretenimiento y la televisión. Colegas y amigos le dedicaron un emotivo mensaje de despedida en redes sociales destacando su trayectoria artística.

Murió actor de 'La Familia Peluche': ¿Cuál fue la causa?

La aclamada serie 'La Familia P.Luche' sacó más de una sonrisa a sus televidentes con sus peculiares escenas en cada episodio; sin embargo, esta vez, se viste de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de uno de sus queridos actores que formaron parte de esta producción de Televisa.

De acuerdo a lo revelado por canales mexicanos, el artista Abraham Pérez, que dio vida al personaje del 'Licenciado Cortillo', el jefe de Ludovico P.Luche, perdió la vida de forma repentina. Por medio de redes sociales, el creador de contenido Omar Crew, compartió la noticia sin dar mayores detalles de las causas del deceso del actor mexicano.

En medio del dolor por la pérdida del famoso actor de Televisa, sus seguidores recordaron que en reiteradas ocasiones, Abraham Pérez contó que padecía diabetes, enfermedad que hasta el momento no tiene cura, pero sí tratamiento. Asimismo, confesó que presentaba problemas de movilidad y en sus últimas fotos se le vio con bastón.

Eugenio Derbez se despide del Licenciado Cortillo

Tras darse a conocer el deceso del recordado 'Licenciado Cortillo' de 'La Familia Peluche', Eugenio Derbez, actor y productor mexicano, extendió sus condolencias a la familia del actor Abraham Pérez, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

En su red social, Eugenio Derbez compartió videoclips de escenas memorables en La Familia P. Luche junto al actor Abraham Pérez, además de mensajes como "Descanse en Paz... siempre fue un gran compañero". En ese marco, no se puede evitar recordar que ambos artistas trabajaron juntos entre 2002 y 2012, creando momentos icónicos como el viral "¡Sí, que se largue!".

Eugenio Derbez reacciona a la muerte de Abraham Pérez.

Otro integrante del elenco de la serie que expresó públicamente su tristeza, fue Luis Manuel Ávila, conocido por interpretar a "Junior" en la popular producción televisiva: "Gracias por tantos recuerdos", escribió en Facebook.

¿Quién fue el actor Abraham Pérez?

Abraham Pérez fue un famoso actor que consiguió su fama gracias a su participación en la serie "La Familia P.Luche", protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval. En los capítulos de las temporadas 2 y 3 dio vida al "Licenciado Cortillo".

A pesar de que sus apariciones en el programa fueron relativamente pocas, su peculiar forma de encarnar al jefe que le hacía la vida imposible a Ludovico Peluche lo catapultó a la fama y le permitió ser uno de los rostros más recordados de la famosa producción de Televisa.

Es así como tras confirmarse que el actor Abraham Pérez, conocido por su papel de 'Lic. Cortillo' en 'La Familia P.Luche', Eugenio Derbez y otros personajes de la serie mexicana expresaron su dolor por su repentina pérdida.