Aniego en SJL: Alcalde Jesús Maldonado anuncia drásticas sanciones contra Sedapal tras rotura de tubería en Av. Santa Rosa

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este viernes 5 de junio se reportó un aniego en una de las zonas principales de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a decenas de vecinos en redes sociales, el incidente tuvo lugar en el cruce de las avenidas Santa Rosa con Los Bambúes, muy cerca del conocido Penal de Lurigancho.

A través de diversos videos en las plataformas virtuales, la rotura de una tubería provocó la salida de cantidades impresionantes de agua las cuales invadieron la vía y pusieron en riesgo a las viviendas que se ubican a solo metros del cauce.

Alcalde de SJL arremete contra Sedapal

Lamentablemente, a pesar del incidente no se reportó la presencia de personal de Sedapal en dicho punto de San Juan de Lurigancho sobre la noche del viernes. Los que si se hicieron presentes fueron un equipo de agentes municipales de dicho distrito quienes de inmediato iniciaron con las labores de limpieza.

Otro que se pronunció en sus redes sociales oficiales fue el alcalde de SJL, Jesús Maldonado. El burgomaestre utilizó su cuenta de Facebook, donde es usualmente activo, para arremeter duramente contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima por este nuevo inconveniente en su distrito.

En su mensaje, la autoridad edil aseguró que la falta de acción de Sedapal no solo perjudica a los residentes de la zona afectada, sino que atenta contra la integridad de las pistas que han sido renovadas en la mencionada avenida Santa Rosa. Por ello, anunció que aplicará severas sanciones contra la empresa estatal.

"La inoperancia de Sedapal, su falta de planificación, sus tuberías obsoletas destruyen las pistas de la Av. Santa Rosa, vamos a aplicar las sanciones más drásticas. Sedapal enemigos de las pistas nuevas de SJL", indicó.

Es importante señalar que al cierre de este nota el aniego fue controlado por personal de Sedapal quienes luego de varias horas acudieron al punto para atender la emergencia.

No es la primera vez

Otro hecho similar se dio semanas atrás en Canto Grande donde el colegio Fe y Alegría N.º 25 se vio severamente afectado por el ingreso de agua y lodo a sus instalaciones. En aquella oportunidad, diversos equipos electrónicos como fotocopiadoras, monitores, CPU y equipos de sonido fueron afectados por el siniestro.

En resumen, un nuevo aniego se reportó en San Juan de Lurigancho desde el viernes 5 de junio en la avenida Santa Rosa a raíz de la rotura de una tubería de Sedapal.