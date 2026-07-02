¿Por qué el correo electrónico es tan atractivo para los ciberdelincuentes?: Conoce las medidas para evitar que vulneren tu cuenta

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El correo electrónico se ha convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, ya que concentra información personal, laboral y financiera, además de permitir el acceso a otras plataformas. Especialistas en ciberseguridad explican por qué proteger la bandeja de entrada es fundamental y comparten recomendaciones para evitar caer en fraudes digitales.

¿Tu correo electrónico está en riesgo?

Según la compañía de ciberseguridad ESET, si un delincuente logra acceder a una cuenta de correo, puede restablecer las contraseñas de otros servicios, interceptar códigos de autenticación y obtener información suficiente para cometer fraudes o suplantar la identidad de la víctima.

Además, en el ámbito laboral, una cuenta corporativa comprometida puede abrir la puerta al acceso de documentos internos, bases de datos y sistemas financieros de una empresa.

La amenaza sigue en aumento. Durante la segunda mitad de 2025 los correos electrónicos maliciosos aumentaron un 36 % respecto al semestre anterior.

Asimismo, el phishing continúa siendo el ciberataque más frecuente, aprovechando mensajes que aparentan provenir de bancos, empresas de mensajería, instituciones públicas o incluso compañeros de trabajo.

Medidas para evitar que vulneren tu cuenta

Cinco medidas para evitar que vulneren tu cuenta

Los especialistas recomiendan utilizar una contraseña única y robusta para el correo electrónico o, de ser posible, una clave de acceso (passkey), además recomiendan:

Activar la autenticación multifactor para añadir una capa extra de protección. Revisar periódicamente las opciones de recuperación de la cuenta y verificar que no existan dispositivos desconocidos conectados ni reglas de reenvío de mensajes creadas sin autorización. Desconfiar de cualquier correo inesperado que solicite hacer clic en enlaces, descargar archivos o proporcionar información personal. Antes de responder, conviene revisar cuidadosamente la dirección del remitente, comprobar que el dominio sea legítimo y, si existen dudas, confirmar la solicitud por otro medio. Nunca se deben aprobar notificaciones de autenticación o códigos de verificación que no hayan sido solicitados, ya que podrían corresponder a un intento de acceso por parte de un atacante. En el caso de las empresas, toda solicitud urgente de transferencias bancarias o cambios de datos debe verificarse mediante un canal independiente antes de ejecutarse. Mantener una solución de seguridad actualizada y participar en capacitaciones sobre ciberseguridad para reconocer las nuevas modalidades de fraude, incluidas aquellas creadas con inteligencia artificial.

Proteger el correo electrónico ya no consiste solo en resguardar una bandeja de entrada. Al ser el punto de acceso a múltiples servicios digitales, reforzar su seguridad puede evitar el robo de información, pérdidas económicas y la toma de control de otras cuentas personales o laborales.