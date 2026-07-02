Uso de IA en la educación: Herramienta puede potenciar el aprendizaje, siempre que no reemplace el esfuerzo intelectual de los alumnos

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exministro de Educación, Óscar Becerra, sostuvo que la inteligencia artificial debe convertirse en una aliada del aprendizaje y no en un simple mecanismo para obtener respuestas rápidas. En ese sentido, remarcó que el principal desafío de las escuelas y las familias es formar estudiantes con pensamiento crítico, capaces de analizar la información y diferenciar los contenidos confiables de los falsos.

La IA debe fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes

El avance de la inteligencia artificial está transformando la manera en que niños y adolescentes acceden al conocimiento. Sin embargo, para el exministro de Educación, Óscar Becerra, el verdadero reto no consiste en incorporar esta tecnología a las aulas, sino en enseñar a utilizarla de manera responsable para fortalecer las capacidades cognitivas de los estudiantes.

Durante una entrevista con Exitosa, Becerra señaló que el problema no radica en la tecnología, sino en el uso que las personas hacen de ella. Por ello, consideró que la inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta para cuestionar, analizar y construir conocimiento, en lugar de limitarse a entregar respuestas automáticas.

"No se trata de obtener respuestas de la inteligencia artificial, sino de formular preguntas que te permitan crecer y observar críticamente", afirmó el exministro.

Asimismo, explicó que la IA puede presentar argumentos para defender cualquier postura, por lo que corresponde al estudiante desarrollar la capacidad de contrastar información antes de asumirla como verdadera.

🔴🔵 #SeamosPadres 🤱| En diálogo con Exitosa, el exministro de Educación, Óscar Becerra, destacó la importancia de integrar la inteligencia artificial en el aprendizaje, enfatizando que su valor no está solo en obtener respuestas, sino en desarrollar el pensamiento crítico.



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Tecnología sí, pero con una metodología adecuada

Becerra también advirtió que incorporar inteligencia artificial en la educación requiere un cambio en la forma de enseñar. A su juicio, estas herramientas pueden potenciar el aprendizaje siempre que formen parte de una metodología que incentive el razonamiento y no reemplace el esfuerzo intelectual de los alumnos.

"La inteligencia artificial puede ser una extraordinaria herramienta si la usas bien, pero también te puede engañar porque es la que hace posible, por ejemplo, las fake news", señaló.

Añadió que los estudiantes deben aprender a distinguir la información confiable de aquella que ha sido manipulada o generada artificialmente.

El exministro recordó que la tecnología, por sí sola, no garantiza mejores resultados educativos. Explicó que cualquier innovación debe ir acompañada de buenos docentes, materiales adecuados y estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo cognitivo.

"Puedes mejorar el desarrollo cognitivo, vas a aprender mejor, pero tiene que ir en paralelo el buen maestro. No les impidas escribir, exígeles que escriban a mano y que usen la computadora para buscar información y que aprendan a distinguir la buena de la mala", enfatizó.

Finalmente, Becerra sostuvo que la inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la educación peruana, siempre que su implementación priorice el desarrollo del pensamiento crítico y no la dependencia tecnológica. A su juicio, el objetivo debe ser formar estudiantes capaces de analizar, cuestionar y tomar decisiones informadas en un entorno cada vez más digital.