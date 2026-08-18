Korina Rivadeneira se pronuncia tras desplante que sufrió en concierto de Rawayana: "Trágame, tierra"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira decidió pronunciarse luego del incómodo momento que vivió durante el concierto de Rawayana en Costa 21. La modelo venezolana protagonizó una inesperada escena junto a Beto Montenegro, vocalista de la agrupación, cuando intentó acercarse a él para bailar, pero recibió una respuesta que generó sorpresa entre los asistentes y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Korina se burla del desplante que sufrió

A través de sus redes sociales, Korina explicó que llegó al concierto acompañada de sus amigas y con la intención de disfrutar una noche especial junto a otros compatriotas. La emoción del espectáculo hizo que incluso subiera al escenario y, en medio de la euforia, se acercara a Beto Montenegro para compartir unos pasos de baile.

Sin embargo, el encuentro no salió como esperaba. Según relató la modelo, ella se acercó al cantante y le propuso bailar, pero el vocalista le dio la espalda y continuó con su presentación. El inesperado desplante la tomó por sorpresa y, aunque pudo resultar incómodo, Korina decidió recordar el episodio con bastante sentido del humor.

Lejos de mostrarse molesta, la venezolana reconoció que después de lo ocurrido sintió una gran vergüenza y quiso desaparecer por unos segundos. No obstante, posteriormente encontró el lado divertido de la situación y hasta pidió a sus seguidores que le enviaran el video del momento para volver a verlo y reírse de aquella particular escena.

"En algún momento miré a Beto y le dije: '¿BAILAMOS?' Y JUSTO me dio la espalda JAJAJAJAJAJA. Yo solo pensaba: "tierra, trágame AHORA'" , contó en sus redes sociales.

Korina emocionada por Venezuela

Además, Korina dejó claro que el episodio con Beto Montenegro no opacó la experiencia que vivió durante el concierto. La modelo destacó la conexión que sintió con Venezuela, sus raíces y los compatriotas que estuvieron presentes. Para ella, compartir la música y la energía del público convirtió la presentación de Rawayana en una noche especialmente significativa.

"Qué regalo vivir algo así. Miles de personas, una misma energía, una misma música, una misma emoción. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras", publicó.

De esta manera, Korina prefirió tomarse el desplante con humor y evitar cualquier polémica alrededor del cantante. Aunque el momento generó comentarios entre los usuarios de redes sociales, la modelo dejó en evidencia que no guarda resentimiento y que, finalmente, aquella inesperada situación terminó convirtiéndose en una anécdota más de una noche que disfrutó junto a sus amigas.