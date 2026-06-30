WhatsApp prepara la función más esperada por millones: Permitirá usar un nombre de usuario en lugar del número de teléfono

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

WhatsApp se prepara para introducir uno de los cambios más importantes de su historia. La popular aplicación de mensajería desarrolla una función que permitirá a los usuarios utilizar un nombre de usuario único para comunicarse, evitando así compartir su número de teléfono con otras personas.

Más privacidad para millones de usuarios

La herramienta, que aún se encuentra en fase de desarrollo, busca brindar una mayor protección de los datos personales y ofrecer una experiencia similar a la de otras plataformas digitales donde basta con un alias para establecer contacto.

Actualmente, la aplicación exige revelar el número telefónico para iniciar conversaciones, un aspecto que durante años ha sido cuestionado por quienes buscan mantener mayor privacidad, especialmente en grupos, comunidades o contactos laborales.

La incorporación de nombres de usuario supondrá un cambio importante en la forma de utilizar la aplicación. De concretarse, los usuarios podrán elegir una identificación única que permita ser encontrados sin necesidad de revelar información personal sensible.

Esta función beneficiaría especialmente a emprendedores, trabajadores independientes, estudiantes y personas que interactúan con desconocidos mediante comunidades digitales. De esta manera, se reducirían los riesgos vinculados a llamadas no deseadas, mensajes de spam o posibles estafas.

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure... — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

Además, la nueva característica permitiría separar la vida personal de la profesional, facilitando las comunicaciones sin exponer el número privado. Diversos especialistas en seguridad digital han señalado que este tipo de medidas contribuye a fortalecer la protección de la identidad en internet.

La plataforma también establecería ciertas reglas para la creación de estos nombres de usuario, evitando duplicados y garantizando que cada cuenta posea una identificación exclusiva.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario?

Reservar tu nombre de usuario opcional toma solo unos segundos en la versión más reciente de WhatsApp:

Ve a Ajustes, luego a Cuenta y Nombre de usuario.

¿Cómo funcionaría la nueva herramienta?

Las primeras versiones detectadas por especialistas indican que WhatsApp mostrará el nombre de usuario en lugar del número en determinadas conversaciones y perfiles. Asimismo, los usuarios recibirían una notificación cuando una persona modifique su identificación.

Con más de tres mil millones de personas en WhatsApp, muchos nombres coinciden, por lo que a partir de esta semana se puede reservar de forma anticipada un nombre de usuario para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran.

La compañía busca mantenerse competitiva frente a otras plataformas que desde hace años permiten comunicarse mediante alias o nombres públicos, sin necesidad de exponer datos personales.

Con esta futura actualización, WhatsApp podría transformar la manera en que millones de personas interactúan diariamente. El uso de nombres de usuario no solo reforzaría la privacidad, sino que también abriría nuevas posibilidades de comunicación más segura, flexible y adaptada a las exigencias del entorno digital actual.