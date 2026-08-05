Carlos Espá responde por las medidas frente al Fenómeno El Niño ante la llegada del papa León XIV

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una conferencia de prensa, esta mañana el canciller Carlos Espá brindó declaraciones luego de reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, en la que destacó medidas que han tomado frente al Fenómeno El Niño por la llegada del papa León XIV en el mes de noviembre.

Llegada del papa León XIV coincide con el Fenómeno de El Niño

El canciller Carlos Espá informó que el Gobierno viene preparando un plan de contingencia de cara a la visita del papa León XIV al Perú. La estrategia contempla medidas preventivas ante posibles lluvias o inundaciones que pudieran registrarse por el impacto del Fenómeno El Niño.

Siguiendo esa línea, el representante destacó las visitas realizadas por la mandataria Fujimori a distintas regiones del país y el anuncio de trabajos de descolmatación del río Piura, así como la asignación de recursos para dichas intervenciones.

"El fenómeno de El Niño es un tema principal en el gobierno de la presidenta Fujimori, ustedes han visto los viajes que ha estado haciendo, han visto el anuncio en el caso de Piura en el tema de la descolmatación del río Piura, los que recursos que se están asignando", expresó

Asimismo, sostuvo que la gestión anterior no ejecutó las obras de prevención necesarias; sin embargo, enfatizó que ello no impedirá que el actual Gobierno continúe impulsando medidas para enfrentar el fenómeno.

"Lamentablemente, como bien sabemos, el Gobierno anterior prácticamente no ha hecho nada en relación a las obras de prevención, pero eso no significa que nosotros nos vamos a cruzar de brazos, al revés (...) la preocupación de la presidenta está muy clara", afirmó.

🙏🇵🇪 La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el canciller Carlos Espá para coordinar las acciones que ejecutará el Gobierno con motivo de la visita del papa León XIV, confirmada para el 11 de noviembre.



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Gobierno prevé plan de contigencia ante impacto del Fenómeno El Niño

En ese sentido, el representante del Ministerio recalcó que es consciente en las dificultades que pueden existir en el clima ante la llegada del sumo pontífice. Para ello, tienen previsto un plan de contingencia para los imprevistos que puedan existir.

"Somos conscientes de las limitaciones que pueda tener el papa cuando llegue acá, estamos previendo planes de contingencia en caso haya una lluvia, una inundación, todos esos temas están siendo contemplados y coordinados para que sea todo un éxito, estamos seguros que va a ser un gran éxito la visita papal", enfatizó.

Finalmente, las declaraciones del canciller Carlos Espá responde a las acciones y medidas que tomará el Gobierno frente al Fenómeno El Niño ante la llegada del papa León XIV para el mes de noviembre de este año.