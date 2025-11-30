Defensoría Nacional Anticorrupción rechaza que exista persecución política contra Pedro Castillo y Martín Vizcarra

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente a las últimas sentencias contra los expresidentes Martín Vizcarra Vizcarra y Pedro Castillo Terrones, a 14 y 11 años de cárcel, respectivamente, desde la Defensoría Nacional Anticorrupción (DNA) saludaron las resoluciones del Poder Judicial, descartando de plano que existe algún tipo de persecución política en sus contras, tal como lo vienen exclamando sus entornos más íntimos.

Como se recuerda, en el caso del también exgobernador regional de Moquegua, su hermano, Mario Vizcarra, fue claro en decir que la condena refleja una persecución en su contra; mientras, el congresista y ex primer ministro, Guido Bellido, presentó un proyecto de ley con la finalidad de amnistiar al exlíder de Perú Libre.

Acusa "deformidad" en el sistema de justicia

En entrevista para el programa "En Defensa de la Verdad", Eduardo Herrera Velarde, titular de la DNA, mencionó que "es una buena señal" que los expresidentes estén presos porque así se demuestra que la justicia "sí funciona"; no obstante, fue crítico al sostener, que existen deficiencias en muchos procesos, puesto que, existen muchos investigados inocentes presos y muchas personas con alto índice de corrupción en libertad.

En ese sentido, rechazó que los exmandatarios hayan sido víctimas de algún tipo de persecución, considerando válido que deban purgar sus condenas en el penal de Barbadillo.

"Yo creo que en el Perú no hay persecución política, lo que existe en algunos casos - y no es en ninguno de estos dos - es una deformidad del sistema de justicia. ¿Qué quiero decir? Que a veces el sistema de justicia ataca algunas tonteras y no se explica, ¿no? o no se llega a comprender. Personas que están nuevamente procesadas por las puras, casos que no tienen sentido o casos que nunca se exploraron. Casos más comunes como juicios de alimentos, en donde la señora tiene que coimear para que su caso avance, eso es una deformidad", sostuvo.

Del mismo modo, aseveró que existe un "mal manejo del poder" en clase política y que al sumarle la improvisación y la falta de conciencia de la ciudadanía con respecto al sufragio, pues más se presentan una enorme cantidad de candidatos presidenciales "soñando con el outsider".

Sentencias en menos de 24 horas

La tarde del 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció su adelanto de sentencia por el caso 'Golpe de Estado', condenando a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de conspiración para una rebelión.

La sentencia también alcanza a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, recibiendo la misma pena del exjefe de Estado. Además, Aníbal Torres Vásquez fue condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva, más un año de inhabilitación pública. Mientras que, Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena.

Asimismo, deberá pagar una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado, junto a los otros tres condenados.

Un día antes, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y ' Hospital de Moquegua'.

La jueza Fernanda Ayasta, dispuso el pago de una reparación civil en favor del Estado, suma que asciende a los S/2.336.000 , la cual deberá cubrir junto con los terceros civilmente responsables: Contratistas Generales S. A. y Obrainsa. Y, el cumplimiento de 730 días-multa, equivalente a de S/ 94 900.

Las condenas no reflejan abuso de la justicia hacia los condenados exjefes de Estado, así lo considera el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción ante tanta polarización en el ámbito político.