Benjamin Netanyahu pide indulto: Envió carta a presidente de Israel para ser librado por corrupción

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

De manera formal, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, envió una carta al presidente de esta nación, Isaac Herzog, en el que solicita el indulto por en caso de corrupción que se le sigue en su contra. Esta fue entregada el último jueves y difundida el domingo, además con un video en el que da detalles al respecto.

Intención de demostrar su inocencia

En la misiva, la autoridad israelí manifestó que su juicio se ha convertido en "un punto focal de feroz controversia". debido a que el asumen una responsabilidad pública. Aseguró que su "interés personal" es demostrar su inocencia, pero el "interés público" busca todo lo contrario.

La oficina del primer ministro confirmó que Netanyahu había presentado formalmente la solicitud de indulto. Esta fue enviada al departamento jurídico de la Presidencia, describiéndola como una "petición extraordinaria" con "implicaciones significativas".

Netanyahu no admite su culpa en algún delito por corrupción o abuso de poder y reconoce una una "amplia responsabilidad pública y ética" por la tensión generada en torno a los procesos vigentes.

Además, en el video que compartió en sus redes oficiales se dirige a la ciudadanía dando algunas precisiones sobre el escrito que envió a Herzog. Cabe resaltar que el presidente israelí es el único con la facultad de indultar a alguien de un procedimiento judicial.

⚠️🇮🇱 Netanyahu pide el indulto: afirma que los hechos de los últimos días terminaron de inclinar la balanza y lo llevaron a tomar la decisión.



Declaración del primer ministro en español: pic.twitter.com/k4jfoJ5HZK — Doron (@plexaleOK) November 30, 2025

"Debido a una decisión resultante del panel de jueces del caso, estoy obligado a testificar tres veces por semana. Esta es una exigencia imposible que no se le exigen a ningún otro ciudadano de Israel. El presidente Trump pidió el fin inmediato del juicio para promover otro conjunto de intereses", expresó el primer ministro.

¿De qué se le acusa a Benjamin Netanyahu?

El primer ministro israelí fue investigado por una serie de acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza cometidos por su parte. Además, están incluidos unos aliados políticos de su entorno cercano durante su cuarto y quinto mandato, lo que provocó que la policía de este país comience las indagaciones en 2016.

Fue acusado oficialmente el 19 de noviembre del 2019 de abuso de confianza, aceptación de sobornos y fraude, lo que le llevó a renunciar a los ministerios que presidía, menos al cargo que actualmente ostenta.

Ante las investigaciones en su contra, Benjamin Netanyahu envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, para que lo indulte de presuntos actos de corrupción. Además, el primer ministro publicó un video en el que expone sus argumentos.