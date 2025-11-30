Papa León XIV: Sumo pontífice llegó al Líbano como parte de su primera gira apostólica en Oriente Medio

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Como parte de su primera gira apostólica de su pontificado, el papa León XIV arribó este domingo 30 de noviembre a Beirut, Líbano, para visitar el país de Oriente Medio hasta el 2 de diciembre, tras su paso por Turquía durante los últimos días del presente mes.

Es importante mencionar que, el viaje de Robert Prevost es más especial de lo imaginado, puesto que, está cumpliendo uno de los últimos deseos de su antecesor, Francisco, desaparecido en abril último, y quien tenía en agenda visitar a ambas naciones.

Recibimiento histórico y mensaje de paz

Tal como era de esperarse, miles de libaneses se acercaron a los exteriores del Palacio Presidencial de Beirut para ser testigos del encuentro del sumo pontífice con el presidente Joseph Khalil Aoun; así como, con del titular de la Asamblea Nacional, Nabih Berri; el primer ministro, Nawaf Salam, Cuerpo Diplomático y autoridades locales.

Inicia el encuentro del #PapaLeónXIV con las autoridades, los representantes de la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático del Líbano en el Palacio Presidencial de Beirut pic.twitter.com/Xirz2qDmiv — Vatican News (@vaticannews_es) November 30, 2025

Mientras el mandatario le imploró por la paz mundial y en especial por el pueblo libanés para "curar las mentes, los corazones y las almas del odio, las guerras y la destrucción", León XIV resaltó las cualidades y riquezas culturales y naturales del Líbano, poniendo énfasis en su fuerza para sostenerse en medio de los conflictos.

"El Líbano puede enorgullecerse de una sociedad civil dinámica, bien formada, rica en jóvenes capaces de expresar los sueños y las esperanzas de todo un país. Por eso los animo a que nunca se separen de su gente y a que se pongan al servicio de su pueblo -tan rico en su variedad- con compromiso y dedicación. Que puedan hablar una sola lengua: la lengua de la esperanza que hace converger a todos en un constante comenzar de nuevo", expresó.

Asimismo, invocó a la reconciliación, el sentido de pertenencia hacia la patria y también a valorar el esfuerzo y los ejemplos de las libanesas, quienes, a su juicio, cumplen un papel imprescindible en el compromiso de custodiar y construir la paz.

Visitaría Sudamérica y México en 2026

El santo padre, de corazón y nacionalidad peruana, dejó abierta la posibilidad de retornar al país el próximo año. Desde el Vaticano, el Prevost, quien llegó al Perú en 1985, sostuvo que entre sus planes está la idea de viajar a México, Uruguay, Argentina, y "otros países más".

Debido al legado dejado en el norte del país, el Congreso de la República oficializó a finales de octubre la Ley N.º 32472, Ley que reconoce a la ciudad Chiclayo como cuna espiritual del Papa León XIV, en atención a su valor simbólico y espiritual. Asimismo, fue develada una estatua en su honor en Pimentel.

Del mismo modo, el dispositivo declara de interés nacional la implementación de la ruta turístico-cultural denominada "Caminos del Papa León XIV", la cual comprende lugares culturales y religiosos en la Provincia Constitucional del Callao y en los departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura.

El papa León XIV empezó con gira para llevar un mensaje de paz, esta vez en Oriente Medio, esperando que pueda volver al Perú en 2026, país que lo acogió y recuerda con mucho cariño y devoción.