¿Subió el precio del DÓLAR HOY, 5 de marzo? Cotización del tipo de cambio este jueves en Perú

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el comportamiento y precio actual del dólar te permite tomar decisiones más acertadas. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este jueves, 5 de marzo, en Perú.

Precio del dólar en Sunat, hoy 5 de marzo

Mientras que crece la incertidumbre por la tensión en Medio Oriente por la guerra entre Israel e Irán, en Perú se presenta una crisis por el desabastecimiento del gas natural vehicular (GNV). Esta situación mantiene en vilo a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre cuál será el comportamiento del dólar este jueves 5 de marzo. ¿Esos factores influyeron en el precio de la divisa estadounidense en Perú?

Además, identificar a tiempo la fluctuación del dólar te permitirá proteger tu poder adquisitivo y anticipar posibles ajustes en el mercado cambiario peruano. Una entidad que te permite estar al día sobre el valor de la moneda extranjera en nuestro país, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta, que te revelamos a continuación:

JUEVES, 5 DE MARZO COMPRA VENTA S/ 3.405 S/ 3.414

¿Subió el precio del dólar? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados en la página oficial de Sunat, se muestra una leve variación al alza, en comparación con los dos últimos días donde los precios eran estos:

Martes 3 de marzo: Compra a S/3.359 - Venta a 3.368.

Miércoles 4 de marzo: Compra a S/3.403 - Venta a 3.408.

¿A cuánto está el dólar en mercado paralelo?

Antes de realizar una operación o transacción financiera es ideal conocer antes cuál es el precio del dólar 'Ocoña' o también conocido como 'dólar de la calle' que se cotiza en el mercado paralelo o casas de cambio, que generalmente funciona por oferta y demanda.

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.420.

Precio del dólar Sunat y paralelo en Perú.

BCRP: Así cerró el dólar ayer, 4 de marzo

Además de la Sunat, también puedes consultar cuál es la fluctuación del dólar en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta entidad liderada actualmente por Julio Velarde reveló que esa divisa cerró el día de ayer, miércoles 4 de marzo en 3,4130 (con apertura de 3,3975), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4103 con un máximo de 3,34170 y un mínimo de 3,3400.

Cierre del tipo de cambio ayer, 4 de marzo.

El tipo de cambio ha mostrado volatilidad en lo que va la semana. De acuerdo a la Sunat y el mercado paralelo, el dólar presentó una leve alza en Perú, precisamente en la jornada de este jueves 5 de marzo.