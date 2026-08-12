Terremoto de 7.4 en Colombia: Mujer fue rescatada con vida tras pasar 10 horas bajo los escombros

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una historia de esperanza surgió en medio de la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Daniela Largo, de 36 años, fue rescatada con vida después de permanecer durante aproximadamente diez horas atrapada bajo los escombros en el centro de Pereira, donde el movimiento dejó una gran destrucción.

Joven fue rescatada tras 10 horas en Colombia

El rescate se convirtió en una carrera contra el tiempo. Durante más de diez horas, distintos organismos de emergencia trabajaron para localizar a Daniela y encontrar la manera de sacarla del lugar donde había quedado atrapada. Finalmente, los rescatistas lograron llegar hasta ella y retirarla con vida entre los restos de la estructura.

La búsqueda estuvo marcada además por la angustia de su familia. Su madre recorrió la zona e insistió en encontrarla hasta conocer el punto exacto donde se encontraba. Su pedido de ayuda permitió movilizar a los equipos de emergencia, que concentraron sus esfuerzos en recuperar a la mujer y darle una oportunidad de sobrevivir.

Cuando finalmente Daniela salió de los escombros, el momento estuvo acompañado por aplausos y muestras de alivio de quienes seguían atentos las labores de rescate. Luego, fue colocada en una camilla y trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica y evaluar su estado de salud.

El caso de Daniela representa un rayo de esperanza en medio de una emergencia que dejó un saldo superior a 240 muertos y más de 1.300 heridos, según los reportes oficiales mencionados. El sismo tuvo una profundidad aproximada de 100 kilómetros y su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en Chocó. No se emitió alerta de tsunami.

Anuncian toque de queda en Cali

Tras el terremoto de magnitud 7.4 este 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció un toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., ante alertas y amenazas de saqueos. La medida busca reforzar la seguridad y permitir que los equipos de emergencia continúen con las labores de rescate.

"Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad", manifestó Alejandro Eder, quien explicó que desde el Puesto de Mando Unificado se coordinan las labores de búsqueda y rescate, mientras equipos especializados procedentes de otras ciudades se incorporan para reforzar la capacidad de respuesta.

Asimismo, el burgomaestre informó que, de acuerdo con un balance preliminar, 239 personas permanecen atrapadas, 949 resultaron heridas y 95 fallecieron como consecuencia del movimiento telúrico en la ciudad de Cali. También se declaró alerta roja en la red hospitalaria y calamidad pública para fortalecer la atención tras el terremoto.