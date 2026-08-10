Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 10 de agosto?

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Descubre cuál es el precio de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este lunes 10 de agosto en el mercado paralelo y la Sunat antes de realizar alguna operación o transacción financiera.

¿A cuánto está hoy el dólar en Perú?

El comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano tiene relevancia debido a que muchas operaciones comerciales y financieras están vinculadas a la moneda estadounidense. Muchas personas tienen ahorros con esa divisa, por lo cual, identificar a tiempo cuál es su valor actual les permitirá anticiparse a los cambios y cuidar su poder adquisitivo.

Además, la cotización del dólar frente al sol peruano es uno de los indicadores más consultados de forma diaria. En ese sentido, si buscas conocer el valor actual de esa divisa puedes consultar portales oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

De acuerdo a la Sunat, la cotización del tipo de cambio del dólar para la compra y venta en la mañana de este lunes 10 de agosto, es el siguiente:

LUNES 10 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este sábado 8 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/3,374 S/3,391

Los valores revelados líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el dólar refleja una leve variación en comparación al último viernes 7 de agosto donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,385; mientras que la venta presentaba un valor de S/3,394.

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados. Las pequeñas variaciones en el tipo de cambio pueden representar un ahorro o un mayor gasto al momento de realizar sus operaciones.

Tipo de cambio del dólar paralelo: así cotiza hoy

Otro dato importante a tener en cuenta es la cotización del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio de Perú, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. De acuerdo a la página de cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar 'Ocoña' o de la calle es la siguiente para la mañana de este lunes 10 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,360 | Venta S/3,390.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo este lunes 10 de agosto.

¿Qué factores pueden hacer variar el precio del dólar?

Recuerda que el comportamiento del dólar y el tipo de cambio puede variar por diversos factores, entre ellos el comportamiento de los mercados internacionales, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del BCRP, precio de las commodities.

Así que si pensabas realizar alguna operación financiera con el dólar este lunes 10 de agosto, lo ideal es conocer primero cuál es su precio actual y la cotización del tipo de cambio en Perú para evitar afectaciones a tu economía.