Los 100 primeros días del gobierno de Keiko Fujimori "no son suficientes" para evaluar su gestión, señala analista

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el analista político César Campos analizó el escenario político actual a poco de cumplirse los primeros 100 días de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori. Al ser consultado sobre si este lapso resulta determinante, Campos fue enfático en señalar que no son suficientes en ningún caso para emitir un juicio definitivo.

Primer balance dependerá de resultados frente a El Niño

El especialista recordó que los gobiernos recientes han heredado graves crisis estructurales, sumadas al permanente asedio político en el Congreso por parte de la oposición, independientemente del espectro político que rija desde Palacio.

No obstante, el especialista advirtió que más allá del factor temporal, la mandataria tiene el desafío ineludible de adoptar un liderazgo mucho más empático con la ciudadanía.

"Creo que lo que tiene que tomar conciencia la señora Fujimori es que es necesario ejercer un liderazgo mucho más empático cona la población en el sentido de los resultados. El fenómeno El Niño se puede llevar presidentes, pasó con Belaúnde en el año ochenta y tres, donde lo agarró sin las herramientas necesarias", señaló Campos.

Según indicó, las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño ya resultan extemporáneas dado el avanzado estado de las precipitaciones en el norte del país, como los graves aniegos registrados en Tumbes y Piura, lo que obligará al Ejecutivo a enfocar sus esfuerzos en la reconstrucción nacional y en dar respuestas directas a los damnificados.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el analista político César Campos sostuvo que la presidenta Keiko Fujimori debe adoptar un liderazgo mucho más empático con la población debido a que es demasiado tarde para implementar medidas de prevención, puesto que, ya... pic.twitter.com/GH3t9gR0Ad — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

Críticas al viaje a El Salvador y la falta de brújula comunicacional

Durante la entrevista, Campos abordó también la estrategia comunicacional e institucional del Ejecutivo al referirse sobre el polémico viaje y recorrido de la mandataria por los centros penitenciarios de El Salvador, una iniciativa cuestionada por el especialista por, según él, su poca efectividad política.

"Da la impresión de que el gobierno en eso no tiene una brújula comunicacional adecuada", señalando que este tipo de iniciativas públicas terminan por no arrojar resultados tangibles para frenar la delincuencia y evidenciarían una falta de sintonía frente a la emergencia climática local.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el analista político César Campos cuestionó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo no cuenta con una brújula comunicacional; además, se mostró a favor del anuncio de... pic.twitter.com/OwsJ2BNHDS — Exitosa Noticias (@exitosape) November 4, 2026

Incertidumbre frente a la criminalidad

La lectura de César Campos se complementa con los cuestionamientos formulados por el exviceministro del Interior, Julio Corcuera. En su análisis sobre las políticas de seguridad ciudadana durante los primeros cien días, Corcuera advirtió que no se percibe una estrategia definida para combatir el crimen organizado.

Asimismo, señaló que medidas aisladas como el traslado de cabecillas o la proyección de megacárceles resultan insuficientes si no se atacan problemas estructurales críticos, como el bloqueo efectivo de las comunicaciones al interior de los penales.

La evaluación de los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori refleja un momento de alta tensión institucional, donde tanto la gestión de la crisis por El Niño como el combate frontal a la delincuencia exigen un golpe de timón en la articulación estratégica y comunicacional del Ejecutivo.